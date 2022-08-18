泽连斯基今在乌西会见古特雷斯艾尔多安

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联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安应于8月18日星期四在乌克兰西部的利沃夫会见乌克兰总统泽连斯基。

联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安今天在乌克兰西部的利沃夫会见乌克兰总统泽连斯基。在这次会议上，三方讨论乌克兰粮食出口问题，以及扎波罗热核电站的情况，该核电站在俄罗斯军队手中，已连续几天报告遭袭击轰炸。

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古特雷斯、埃尔多安和泽连斯基在乌克兰利沃夫会面。据本台报道称，联合国秘书长古特雷斯和土耳其总统埃尔多安希望能在利沃夫再推粮食出口交易的成功。这里，是2022年7月22日在伊斯坦布尔签署协议时的情景

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯和土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安希望能在利沃夫复制粮食出口协议的成功。这是一个多方利益相关者的会议。

虽然7月22日莫斯科和基辅在联合国和土耳其的主持下在伊斯坦布尔签署的粮食出口协议并没有平息乌克兰遭侵略战争，但它确实确保了25艘满载食品的船只经乌克兰三个港口驶离。在该国南部的Yuzhne，第一艘满载23,000吨小麦的联合国人道主义船只得以在8月16日驶出，前往非洲之角。

专家称但必须加快步伐。虽然乌克兰已经开始粮农收割，但数以百万吨计的粮食仍然被堵在全国各地的数百个粮仓中。

据乌克兰当局在8月17日宣布，他们预计在乔尔诺莫尔斯克港还有五艘船。这批农产品超过70,000吨，将是自协议签订以来所见的最大的运输队。乌克兰基础设施部长希望，按照这个速度，他们将接近战前每月500万吨的出仓量。

预计三位领导人将于8月19日星期五访问乌克兰最大的港口敖德萨，以亲眼目睹该系统的运转。在联合国秘书长周六去伊斯坦布尔访问协调中心之前，乌克兰、俄罗斯、土耳其和联合国的代表应该都出现在那里。

在这个关于粮食出口的第一个协议之后，古特雷斯和埃尔多安将希望解决比以往任何时候都更让国际社会担忧的核问题。联合国，特别是土耳其，似乎是唯一能够与基辅和莫斯科取得进展的斡旋国家。但要想达成协议，联合国秘书长和土耳其总统必须向俄罗斯总统提出一些具体建议。因为普京如果没有得到回报，就不会答应什么事情：因此，古特雷斯和埃尔多安将希望从泽连斯基那里得到一些妥协。

该报道认为，这次会议还应该让联合国在这场已经持续了近6个月的战争中重新获得影响地位。