联合国秘书长古特雷斯访问乌克兰

核安全堪忧

俄罗斯入侵乌克兰近六个月，目前战事处于胶着状态，乌克兰方面宣称已经在局部地区开始反攻。战争导致乌克兰粮食出口遭到封锁，俄罗斯占领的乌克兰扎波罗热核电站是乌克兰面临的两大威胁。联合国秘书长古特雷斯将在乌克兰西部城市利沃夫会见乌克兰总统泽连斯基和土耳其总统埃尔多安。

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预计古特雷斯将讨论结束战争的政治解决方案，战争对于全球粮食供应的威胁以及被俄罗斯军队占领的扎波罗热核电站安全问题，该核电站是欧洲最大的核电站。

扎波罗热核电站自今年3月以来一直被俄罗斯军队占领，俄罗斯和乌克兰互相指责对方炮轰该核电站。乌克兰于周三在扎波罗热核电站进行了紧急救援演习，以应对可能发生的状况。外界担忧一旦该核电站发生泄漏，将引发类似切尔诺贝利那样的灾难。乌克兰说，大约有500名俄罗斯士兵和50辆装甲车占领该核电站。古特雷斯表示，他希望在此次设立非军事区。

俄罗斯官方媒体俄新社报道说，俄罗斯国防部指责乌克兰计划周五在古特雷斯访问乌克兰期间在该工厂进行“挑衅”。俄罗斯军方声称没有在核电站附近部署重型武器。乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴说，他已与国际原子能机构总干事进行了交谈，国际原子能机构总干事将率团前往核电站。

乌克兰紧急情况部称，俄罗斯周三晚间轰炸了乌克兰第二大城市哈尔科夫的一个居民区，造成7人死亡，16人受伤。

乌克兰武装部队作战司令部南区指，乌克兰军队在赫尔松东北部附近击毙了29名“占领者”，并摧毁了大炮、装甲车辆和一个军事补给站。不过该消息目前无法独立核实。

俄罗斯在2014年占领了乌克兰南部的克里米亚半岛，在过去几周内，克里米亚的俄罗斯军火库发生一系列爆炸，俄罗斯将袭击归咎于破坏者，而乌克兰尚未明确正式承担责任，但暗示了这一点。这显示乌克兰有能力更加深入袭击俄罗斯占领区。乌克兰军事情报部门指，俄罗斯军队已经紧急把一些飞机和直升机从克里米亚半岛转移到俄罗斯的机场，不过这一消息目前也无法独立核实。