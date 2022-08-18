联合国秘书长访乌再遇战争僵局

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队今天表示，他们已经击退了俄罗斯在赫尔松南部地区的袭击，而随着近六个月的战争持续进行，俄罗斯炮击乌克兰东北部哈尔科夫市造成的死亡人数也在攀升。此前，联合国秘书长古特雷斯访问乌克兰基辅时，曾遭遇俄罗斯发射导弹袭击在基辅引发爆炸。

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据路透社署名娜塔莉亚·齐内茨今天报道称，乌克兰称在联合国秘书长访问之前战斗“陷入僵局”。联合国秘书长古特雷斯将于今天晚些时候在乌克兰西部城市利沃夫会见乌克兰总统泽连斯基和土耳其总统埃尔多安。他们将讨论如何找到政治解决战争的方法，并解决对全球粮食供应的威胁以及欧洲最大的核电站发生灾难的风险，该核电站已被俄罗斯军队占领控制。

这场战争已迫使数百万人逃离，数千人死亡，并加深了西方与俄罗斯之间的地缘政治裂痕，俄罗斯称其行动的目的是使其邻国非军事化并保护讲俄语的社区。

据乌克兰总统顾问奥列克西·阿列斯托维奇在视频中说：“自上个月以来，俄罗斯军队只取得了很小的进展，在某些情况下，我们取得了进展。他说，“我们看到的是‘战略僵局’。”

乌克兰紧急情况服务处称，俄罗斯周三晚间轰炸乌克兰第二大城市哈尔科夫的一个居民区，造成 7 人死亡，16 人受伤。

该地区长官说，周四黎明前炮击哈尔科夫另一个住宅区奥列·西尼胡博夫，造成一人死亡，十八人受伤。

乌克兰武装部队作战司令部南区表示，乌克兰军队在赫尔松东北部的比洛希尔卡镇附近击毙了 29 名“占领者”，并摧毁了大炮、装甲车辆和一个军事补给站。

路透社说无法独立证实战场报告。