西班牙野火险吞消防员 火车乘客跳车逃命

大火熊熊

凶猛野火席卷西班牙东部巴伦西亚贝希斯镇附近，载客火车无法继续前进，惊慌乘客破窗走避导致10人受伤，其中3人伤势严重。消防员因风势突然转向，被迫抛下水带逃命。

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电视画面显示，强风助长巴伦西亚（Valencia）贝希斯镇（Bejis）附近这场野火，就连正在打火的消防员也不得不抛下水带逃命。

16日下午从巴伦西亚开往西班牙北部萨拉戈沙（Zaragoza）的一列火车载有48名乘客，开到贝希斯镇附近时，燎原之火弥漫天际，列车无法继续前进。驾驶要求乘客留在车上，但部分乘客被满天火光吓坏了。

就在列车驾驶准备把火车往反方向开的时候，眼看熊熊烈焰步步进逼，有乘客打破车窗试图逃命。

多名跳车乘客被烧伤，有一人经空中后送到巴伦西亚就医。西班牙报导指出，分别为58岁和15岁的两名女性伤势最严重。留在车上的乘客都没有受伤。

从发布于社群媒体的影片可以看到熊熊烈火往火车烧来，影像令人怵目惊心。

贝希斯镇和邻近城镇已经撤离逾2000人。西北部萨摩拉省（Zamora）上个月也曾发生火车遭到林火威胁而半路停车，火车公司强调会确保乘客安全。

16日那列火车的驾驶最后把火车开到附近的考迭尔站（Caudiel），沿着铁轨逃命的乘客在这里重登列车，伤者也在当地接受初步治疗。

卡斯特利翁（Castellon）消防队分享了风向骤变，打火弟兄快被数米高烈焰吞噬而被迫走避的影片。呼隆大火中可听见他们大叫着“快跑、快跑”。

消防员估计，这场火烧掉6000公顷土地。巴伦西亚巴利德埃沃地区（Vall d'Ebo）13日深夜开始的另一场火更是把1万1500公顷土地烧成焦土。

漫漫长夏热浪来袭，西欧多数地区遭到凶猛林火肆虐。人为气候变迁引发频率和强度都更高的热浪。自从工业革命以来，地球气温已升高约摄氏1.1度。

欧洲联盟估计，西班牙全境今年已发生近400起野火，烧光27万5836公顷土地。