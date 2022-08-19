俄前总统呼吁欧洲选民用选票惩罚愚蠢的政府 先在意大利炸锅

意大利/选举/梅德韦杰夫

俄罗斯前总统梅德韦杰夫周四发表讲话，呼吁欧洲人 "惩罚 "他们的 "愚蠢 "政府，这在意大利为9月25日议会选举开展的竞选活动中引发了争论。

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据法新社说，意大利对俄罗斯选举 "干预 "起争论。因为自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，由即将离任的总理马里奥-德拉吉领导的意大利迄今一直毫无保留地支持乌克兰，提供武器和人道主义援助。如果更加亲俄并在民意调查中被看好的右翼联盟上台，这一立场可能会发生变化。

意大利左翼报纸《共和国报》周四在其头版谴责 "俄罗斯干预"。"莫斯科干预选举"，这是《消息报》的标题，而《晚报》也指出，"俄罗斯在破坏意大利的选举"。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫周四在电报群Telegram平台上发表的一篇长文中写道“"我们希望看到欧洲公民不仅对他们的政府的行为感到愤怒（......），而且要追究他们的责任，对他们明显的愚蠢行为加以惩罚。” 梅德韦杰夫还说，"采取行动吧，欧洲的邻居们！"。梅德韦杰夫鼓动：“不要保持沉默! ” 梅德韦杰夫明确说："要求问责！"。

梅德韦杰夫的这些言论激起了意大利外交部长路易吉-迪马约的愤慨，他谴责 "俄罗斯干预意大利选举"。"他说：“意大利各党派应该做出一致反应。” 但他批评五星运动领导人和极右翼联盟领导人萨尔维尼却保持沉默。

对于民主党（PD，左）领导人恩里科-莱塔来说，莫斯科正试图 "改变意大利外交政策的立场，从一开始就非常明确地与欧盟和北约站在一起，"他周四谴责说。我们必须再次确认这一选择。很明显，9月25日的选举也应该与此有关。他还呼吁右翼联盟谴责其与普京的政党 "统一俄罗斯 "签署的协议。

据法新社说，萨尔维尼在俄罗斯入侵乌克兰开始后曾考虑去莫斯科，后来放弃了，萨尔维尼今天为自己辩护说：“我已经多年没有去俄罗斯了（......）俄罗斯对意大利选举没有丝毫影响。”

梅德韦杰夫在2008年至2012年担任总统，然后在2012年至2020年担任总理，目前是俄罗斯安全委员会的副主席，但人们普遍认为他对俄罗斯政治没有什么影响力。法新社说，不过，他的蛊惑不是没有激起波浪。