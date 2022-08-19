古特雷斯战火中催运乌粮出口

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联合国秘书长古特雷斯今天稍晚抵达乌克兰南部的一个主要港口敖德萨，此前他承诺将尽一切可能加强乌克兰粮食出口。俄罗斯最近缓解对乌克兰港口的封锁。但在乌克兰东部，顿巴斯的战斗仍在继续，这是俄罗斯军队进攻的一个战略重点，据乌克兰当局称，俄罗斯部队继续猛攻顿巴斯，仅在顿涅茨克省，过去24小时内就有5人死亡。

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据法新社今天报道说，是在敖德萨，古特雷斯将继续他的对乌克兰的访问，这次访问于周三晚间开始，周四在利沃夫（西部）与乌克兰总统泽连斯基和土耳其总统埃尔多安进行了会晤，三方专门讨论乌克兰粮食出口这一棘手的问题。

在与泽连斯基和埃尔多安的联合新闻发布会上，古特雷斯承诺，联合国将努力在冬季来临之前加强这些出口。

2月24日俄罗斯的入侵引发了全球粮食危机，之后在埃尔多安的调停下，莫斯科和基辅在7月达成协议，乌克兰粮食出口得以恢复。这些粮食对许多非洲国家的粮食供应尤为关键，因为乌克兰是世界上主要的粮食生产和出口国之一。据基辅方面称，由于7月的协议，自本周起，25艘载有 "超过60万吨乌克兰农产品 "的船只从敖德萨、皮夫登尼和乔尔诺莫尔斯克港口"粮食走廊"出境。

古特雷斯对协议签署以来农产品市场开始稳定表示欢迎。泽连斯基也在联合新闻发布会上说，"全球需要增加安全出口乌克兰农产品的船只数量"。"他强调说：“乌克兰已经准备好做全球粮食安全的保障者。”

在敖德萨之后，古特雷斯计划前往土耳其，访问负责监督7月协议执行情况的联合协调中心。

据法新社，乌克兰东部战火仍然在炽烧。顿巴斯两省之一的顿涅茨克州的州长帕夫洛-基里连科在社交网络上宣布，在东部，俄罗斯的炮击至少造成5人死亡，10人受伤。

最近几周，俄罗斯大炮在顿巴斯缓慢推进，自2014年以来，在目前的战争冲突之前，该地区已经部分掌握在亲俄分离主义分子手中，而莫斯科打算完全征服该地区。

此外，据当地政府称，周五早些时候，乌克兰第二大城市哈尔科夫（东北部）也遭到炮击，至少有一人死亡。他们说，在过去两天里，该地区遭到俄罗斯军队的炮击。

但最近几天的另一个担忧，是欧洲最大的南部扎波罗热核电站的安全问题。自3月初该核电站就被俄罗斯军队占领以来。自7月底以来，该核电站一直是爆炸事件的目标，莫斯科和基辅相互指责对方。

核电站遭击中起火导致的核事故风险正在加剧，国际领导人对此担忧。

周四在利沃夫，古特雷斯警告说，那里的任何破坏都将是 "自杀"。而埃尔多安说他担心出现 "新切尔诺贝利"危机。他指的是1986年4月26日也在乌克兰的工厂4号反应堆的爆炸，放射性云从那里泄漏并扩散到整个欧洲。古特雷斯说他对此 "严重关切 "，并呼吁将该核工厂非军事化，以防止其被用于 "任何军事行动"。

周四，俄罗斯军方强烈否认它在工厂内和周围部署了 "重型武器"。但基辅对俄罗斯军队做出严重指控。