普京：向AIEA监察员提供一切必要的协助

军事

普京8月19日接受国际原子能机构（IAEA）派遣代表团前往欧洲最大的乌克兰扎波罗热核电站，称他担心军事行动可能最终导致“巨大的灾难”。与此同时，联合国秘书长古特雷斯在访问乌克兰时要求俄罗斯不要切断该国南部的这座发电厂，该发电厂自 3 月初以来一直被其军队占领，成为最近几周莫斯科和基辅相互指责的罢工目标。

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当天早些时候，乌克兰发电厂运营商 Energoatom 表示担心发生这种情况，称俄罗斯军方正在寻找柴油发电机的供应品，这些柴油发电机将在反应堆关闭后启动，并限制了工作人员进入设施。

古特雷斯先生在前往黑海的乌克兰大港口敖德萨期间举行的新闻发布会上宣布： “当然，扎波罗热核电厂是乌克兰电力（......）这一原则必须得到充分尊重”。

普京原则上接受国际原子能机构监察任务

俄罗斯总统周五与法国总统马克龙电话交谈。两人纷纷表示： “对扎波罗热核电站间隙不断的轰炸（......）造成了大规模灾难的危险表示担忧，因这可能导致大片领土受到放射性污染”。

在这种情况下，普京和马克龙“提出尽快派遣国际原子能机构代表团前往核电站的重要性，这将能够做出评估”。克里姆林宫强调：“俄方已确认准备向国际原子能机构的监察员提供一切必要的协助。

然而，一位外交官当天告诉法新社，西方人主要关心的是维持核反应堆的水冷却，而不是对这座“为承受”最坏影响而建造的核电站出事故，“甚至一架客机坠毁” 也会造成不可挽回的后果。

前一天在利沃夫，联合国秘书长古特雷斯会见了乌克兰总统泽连斯基和土耳其总统埃尔多安，联合国秘书长估计“对扎波罗热的任何潜在损害都将是一阵自杀行为”，并敦促“使电厂非军事化”。

周五，欧洲外交负责人博雷利在推特上呼吁俄罗斯立即“退出”核电厂，而且需要“立即将完全控制权交还给乌克兰”。