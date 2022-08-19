粮食与核电站：古特雷斯艾尔多安泽连斯基谈判桌上“颗粒无收”

乌克兰/联合国/土耳其/俄罗斯

乌克兰、土耳其和联合国领导人周四在乌克兰利沃夫举行会议，讨论了乌战目前两个重要问题：粮食出口协议和扎波罗热核电站的日益紧张局势。谈判没有取得进展。联合国与土耳其争当斡旋调停人，但须看俄罗斯总统普京的脸色。乌克兰总统泽连斯基坚持，俄罗斯侵略者撤出乌克兰之前，不会签任何和平协议。

广告 继续浏览后续

据本台报道，对泽连斯基总统来说，土耳其总统的访问是对乌克兰 "强有力的支持信息"。土耳其总统埃尔多安则肯定了土耳其对乌克兰的支持：“当我们继续努力寻求解决方案时，我们一直并将继续站在我们的乌克兰朋友一边。” 但在迅速谴责俄罗斯掀战的同时，土耳其选择了在两国之间保持中立，没有加入西方对莫斯科的制裁。然而，安卡拉向乌克兰提供了其著名的Bayraktar-TB2战斗无人机，事实证明这些无人机对攻击俄罗斯坦克很有效。

与土耳其总统埃尔多安的这次会面，对泽连斯基来说非常重要，因为正是与他谈判，乌克兰已经在7月恢复了粮食出口。这次会议中，三方对粮食出口协议重拾信心。联合国秘书长古特雷斯说，他希望在冬季之前增加出口，因为该出口对许多非洲国家至关重要。但没有消息报告三方会议达成了新协议。

联合国和乌克兰正在呼吁将扎波罗热核电站非军事化。但就目前而言，还没有迹象表明有可能达成协议，允许建立非军事区或由国际原子能机构（IAEA）对该工厂进行检查。特别是由于在这个问题上的谈判很复杂。占据该工厂的俄罗斯一方没有被邀请参加这次会议，因此很难达成协议。

但乌克兰总统借机重申了他对该核电站命运的担忧。古特雷斯说，对任何敢于轰炸该工厂的国家来说，破坏该工厂就是自杀。艾尔多安对 "新切尔诺贝利 "的危险也表示震惊。

俄罗斯威胁称，如果扎波罗热核电站发生核事故，污染云将覆盖整个德国以及其他国家。

据俄罗斯军队保证，没有在扎波罗热电厂及其周围部署 "重型武器"，但这与基辅的说法相反。乌克兰坚持指责俄罗斯将该发电站作为对乌克兰阵地射击的基地，当然莫斯科对此否认。

乌克兰总统泽连斯基排除了在俄罗斯军队没有事先撤出乌克兰领土的情况下与莫斯科进行任何和平谈判的可能性，他说，"那些每天都在杀人、强奸、用巡航导弹打击我们平民城市的人不可能想要和平。他们应该首先离开我们的领土，然后我们再来看和平。"泽连斯基在利沃夫的一次新闻发布会上说，他 "不相信俄罗斯"。