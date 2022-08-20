乌军新的无人机袭击震撼俄军后方

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯周五晚间报告了新的乌克兰无人机袭击事件，此前一天，在俄罗斯控制的乌克兰地区和俄罗斯本身的军事基地附近发生爆炸，这显然表明乌克兰军方在远离前线打击俄罗斯后方的能力日益增强。

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据路透社报道，乌克兰新的无人机袭击，震撼了远离乌克兰战争前线的俄罗斯后方控制区。而最近的事件发生在上周在俄罗斯吞并的克里米亚的一个空军基地发生巨大爆炸之后。在一项新的评估中，一名西方官员表示，这一事件已使俄罗斯黑海海军航空兵一半的部队一时失去作用。

根据俄罗斯RIA和塔斯社援引克里米亚当地官员的话称，周五晚上，俄罗斯防空部队似乎在克里米亚西部港口Yevpatoriya附近开展行动。俄罗斯网站发布的视频显示，似乎是一枚地对空导弹击中目标。

路透社说无法立即证实该视频的真实性。

塔斯社援引当地官员的话称，俄罗斯防空部队击落了六架乌克兰无人机，这些无人机被派往赫尔松市以东的新卡霍夫卡镇进行袭击。但是乌克兰表示，夺回赫尔松是目前主要优先军事目标之一。

另外，克里米亚的一名官员表示，那里的防御系统在塞瓦斯托波尔市上空击落了数量不详的无人机。

据当地官员承认，“乌克兰武装部队让俄罗斯人度过了一个不安的夜晚。” 前一天晚上，据报道，克里米亚发生了多起爆炸。莫斯科于 2014 年占领了克里米亚。包括俄罗斯黑海舰队总部塞瓦斯托波尔附近以及通往俄罗斯的一座巨桥附近的刻赤遭到爆炸波及。

在俄罗斯境内，距离乌克兰军队控制的领土 100 多公里（60 英里）的别尔哥罗德省的一个弹药库也发生爆炸，当地两个村庄被疏散。

据路透社说，不过乌克兰一直拒绝对克里米亚或俄罗斯境内的事件发表官方评论，同时暗示这是使用远程武器或打击所致。

据路透社引述一名西方官员周五表示，至少其中一些事件是乌克兰的袭击。这位官员说，8 月 9 日在克里米亚海岸的俄罗斯萨基空军基地发生巨大爆炸，导致黑海舰队一半以上的战斗机无法使用，这将是俄罗斯侵略乌克兰的战争中，受损代价最高的遭袭之一。

俄罗斯否认多架飞机受损，尽管卫星图片显示至少有八架战机被烧毁和几个巨大的炸弹坑。

莫斯科本周低调将黑海舰队司令解职。

乌克兰希望加大对俄罗斯的前线后方打击俄罗斯目标的能力，以期能够扭转战争局势，破坏支持莫斯科战争以及维持占领所需的供应线。