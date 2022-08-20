乌军无人机今袭俄罗斯黑海舰队总司令部？

乌克兰

乌克兰被俄罗斯吞并的克里米亚半岛上的城市俄罗斯任命的总督米哈伊尔-拉兹沃亚耶夫今天说，星期六的一次无人机袭击针对位于塞瓦斯托波尔的俄罗斯黑海舰队总司令部，但没有伤亡。

广告 继续浏览后续

就克里米亚遭乌军无人机袭击，俄罗斯黑海舰队总部是目标，克里米亚城市总督米哈伊尔-拉兹沃亚耶夫说，“无人机就在舰队总部上方被击落，落在屋顶上并起火。”他说，这一袭击没有造成任何严重的损害或伤亡。该官员将袭击归咎于乌克兰军队。

这是位于塞瓦斯托波尔的俄罗斯黑海舰队总部在不到一个月内遭到的第二次无人机袭击。7月31日，一架无人机降落在舰队总部的院子里，造成5名员工受伤，并导致为当天庆祝的俄罗斯舰队日的所有庆祝活动被取消。俄罗斯指责乌克兰是这次袭击的罪魁祸首，但乌克兰否认，并称这些指责是 "挑衅"。

今天这起新的袭击事件发生在克里米亚的俄罗斯军事基础设施发生一连串爆炸和袭击后。

星期四晚上，俄罗斯军队称在塞瓦斯托波尔的一个军用机场附近击落了一架无人机。周二，克里米亚的一个军事基地和一个弹药库发生了爆炸，俄罗斯指控称这是一种 "破坏 "行为。8月初，在克里米亚的萨基军用机场附近，用于军用航空的弹药发生爆炸，造成一人死亡，数人受伤。

此外，据克里米亚半岛省长谢尔盖-阿克谢诺夫称，周六在克里米亚西部的Evpatoria也启动了防空系统。他在电报群Telegram上说，这一事件 "没有造成任何损失或伤亡"。

据路透社说，最近几周，乌克兰部队在南部再次发动攻势，夺回这些失地，并取得了一些成功。