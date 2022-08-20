欧洲大旱多瑙河约20艘二战沉船重见天日

严重干旱

欧洲爆发多年来最严重干旱，造成多瑙河降至近一世纪最低水位，并使得塞尔维亚河港城市普拉霍沃附近数十艘二战时期沉没河中的德国军舰残骸露出，有些还装满炸药。

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路透社报导，这些沉船是1944年德国纳粹黑海舰队在苏联部队进逼下撤退时，沿多瑙河凿沉留下的数百艘军舰其中几艘。至今在多瑙河处于低水位时，它们仍会妨碍河上交通。

而今年的大旱，更造成在塞尔维亚东部城市普拉霍沃（Prahovo）的多瑙河沿岸暴露出20多艘沉船，其中多艘甚至还载有数公吨弹药及爆裂物，影响航运安全。

74岁的普拉霍沃退休人士特拉伊洛维奇（Velimir Trajilovic）写过一本关于这些沈船的书。他表示：“德国小舰队遗留一个巨大的生态灾难，对我们普拉霍沃人民构成威胁。”

当地的渔业从业人员也处于险境，包括一河之隔的罗马尼亚渔工。

数个月的乾旱加上破纪录的高温，在德国、义大利和法国等欧洲其他国家也造成河上交通阻塞。塞尔维亚当局已透过挖泥疏濬，好让多瑙河航运维持畅通。

在多瑙河流经普拉霍沃的河段，一些德国沉船残骸使得可航行宽度，从原本的180公尺缩减至仅100公尺。

塞尔维亚政府今年3月对厂商招标，来打捞沉船及移除残骸中的弹药和爆裂物。这项作业估计需要耗资2900万欧元。