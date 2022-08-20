芬兰女总理热舞私影遭外泄引吃药怀疑缠身 冀以药检还清白

芬兰/女总理热舞惹议

芬兰36岁的女总理马林参加一个派对曾热舞，私人影片外流后突然饱受批评，有人还怀疑她吸毒失控才嗨舞。马林昨天已经接受药检，她重申自己从未碰过毒品。许多批评焦点在于，即便是在私人活动，但她毕竟肩负总理现职；也有人质疑她能否在突发危机的时刻做出稳健决定。

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据法新社报道，芬兰女总理马林（Sanna Marin）派对热舞惹议。这段外流的影片在社群网站和芬兰媒体上广为流传，内容显示马林与一群朋友和名流跳舞狂欢；有些人认为影片中参加派对者所说的话涉及毒品，这在社群媒体上引发热议，马林则严正否认。

马林在官邸告诉记者：“为了打消一切质疑，我今天接受了药检。” 她说药检结果会在一周内出炉，也会立刻向媒体公布。马林先前表示，她当时正与朋友共度良宵，影片是在私人场所拍摄。

她不仅否认吸毒，还说没看见派对上任何人使用毒品，但她承认当时喝了酒。马林说：“我这一辈子，连年少的时候都从未碰过任何毒品。”

有些人批评马林在影片中的举止有失总理风范，但也有人捍卫她与朋友享受私人活动的权利。

许多批评焦点在于，即便是在私人活动，但她毕竟肩负总理现职；也有人质疑她能否在突发危机的时刻做出稳健决定。但马林说：“我履行职务的能力没有问题。我当时没有预期要开任何会议。”

马林所属的芬兰社会民主党（Social Democratic Party）仍继续支持她，党内国会小组领袖林特曼（Antti Lindtman）也告诉媒体，他看不出在私人场合和朋友一起跳舞有什么大问题。

马林2019年就任总理时才34岁，之前也曾因在官邸办舞会而遭受抨击。

2021年12月，有人揭发她在恐有感染新冠病毒风险的情况下在外跳舞到凌晨，持续受到批评。芬兰电视频道MTV3当时委托执行的民调发现，2/3受访者认为马林夜间出游是「严重错误」。