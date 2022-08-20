英国情报部门称普京正在输掉乌战信息战

乌克兰/俄罗斯/英国

根据英国情报部门的说法，俄罗斯总统普京在乌克兰和西方的信息战中已经完全失败。由《经济学人》杂志发表的专栏文章中，英国情报总监（GCHQ）称俄罗斯在针对乌克兰的网络战争中遭遇重大失败。

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据本台报道，乌克兰战争中，英国情报部门认为，普京正在输掉信息战。英国情报和安全机构（GCHQ）主任杰里米-弗莱明（Jeremy Fleming）爵士说，到目前为止，普京在乌克兰和西方的信息战争中已经完全失败。

据本台在英国记者Sidonie Gaucher报道，根据英国情报和安全机构（GCHQ）主任杰里米-弗莱明爵士在《经济学人》杂志里说，"到目前为止，普京总统在乌克兰和西方的信息战争中完全失败了"。不过杰里米-弗莱明爵士说：“我们不应低估俄罗斯在世界其他地方进行虚假宣传的方式。”

据弗莱明说，在入侵乌克兰近6个月后，俄罗斯未能在网络空间取得进展。俄罗斯在叙利亚和巴尔干地区使用了同样的虚假信息策略。但乌克兰以及西方信息部门能够拦截俄罗斯这些策略并及时采取行动。

弗莱明认为，"正如其地面入侵一样，俄罗斯的网络计划似乎已经失败。俄罗斯对攻击性网络工具的使用是不负责任和不分青红皂白的"。

目前，乌克兰总统坚决排除了在俄罗斯军队没有事先撤出乌克兰的情况下，进行任何和平谈判。