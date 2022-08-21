力挺普京的俄罗斯理论权威之女遭爆炸身亡

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯调查委员会今天报告说，与克里姆林宫关系密切的俄罗斯思想家亚历山大-杜金的女儿周六晚上在莫斯科地区的一次汽车爆炸中丧生。俄罗斯通过乌克兰东部亲俄的自宣独立共和国领袖，指控乌克兰是暗杀杜金女儿的幕后者。

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据法新社今天自莫斯科报道说，俄罗斯与克里姆林宫关系密切的思想家杜金的女儿在汽车爆炸中死亡。根据俄罗斯官方报告说，身为记者和政治学家达里娅-杜金娜当时正驾驶一辆丰田越野车，在距离莫斯科约40公里的Bolshie Viaziomy村附近的一条公路上，她的汽车突然爆炸并燃起烈火。报告说，这名1992年出生的年轻女子 "当场死亡"。

据调查人员称，她的车内被放置了一个爆炸装置。

俄罗斯负责全国主要刑事调查的委员会说，已经开始对 "暗杀事件 "开启调查。

据俄罗斯新闻机构援引遇难家庭成员的话说，爆炸的目标可能是被视为极端民族主义的知识分子和思想家及作家亚历山大-杜金，她是借她父亲的车出门旅行。

亚历山大-杜金是 "欧亚主义 "学说（一种在俄罗斯领导下的欧洲和亚洲之间的联盟）的推动者，他甚至影响了法国极右派的一部分追随者，自2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛以来，杜金的团体成为欧盟所采取的制裁措施目标。

近年来，乌克兰也已经禁止了杜金的几本书，包括《乌克兰：我的战争-地缘政治日记》和《俄罗斯的欧亚复仇》。

据法新社说，乌克兰自宣独立的顿涅茨克人民共和国（DNR）领导人丹尼斯-普希林（Denis Pushilin）周日指责乌克兰军队是谋杀达里娅-杜金娜的幕后黑手。普希林在电报群上说：“乌克兰政权的恐怖分子试图清算亚历山大-杜金，但却炸死了他的女儿。”