希腊经济摆脱了欧盟监管而“自主”了

希腊/债务危机

希腊第三次也是最后一次国际救助结束四年后，布鲁塞尔对该国经济的监管机制20日宣告结束。不过，希腊在摆脱债务危机的道路上，仍然脆弱，相应的紧缩政策并没有完全取消。

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据本台报道，希腊经济不再受到欧盟委员会的 "监督管理"。这是今年炎热的夏季里的这个周末，希腊总理Kyriakos Mitsotakis为希腊民众带来的好消息。

这是一个好消息，因为明年是一个选举年，而在夏天的时候，希腊总理刚刚爆出了涉及对对手进行间谍活动的丑闻，这位政治家其实陷入了困境。

据本台在雅典的记者Joël Bronner报道说，对于总理向全国发表的关于欧盟委员会结束对希腊经济的 "强化监管 "的讲话，人们其实对“间谍”事件更有热情。

据希腊总理说，"今天的希腊将是一个不同的希腊"。希腊总理说。"我们有强劲的经济增长，失业率自去年以来大幅下降了3%，如果从2019年算起，失业下降了5%。"

据希腊总理说，"欧盟委员会认识到，希腊已经履行了对欧元区的大部分经济政策的承诺"。布鲁塞尔在一份声明中也承认，尽管有新冠病毒疫情和乌克兰战争影响，但欧盟要求的改革在希腊还是得到了执行。欧盟委员会表示，曾令投资者恐慌的希腊债务蔓延至其他成员国的风险已经大大降低了。

欧盟委员会预计希腊今年的经济增长率为4%，而欧元区的平均增长率只为2.6%。但是，尽管乐观，希腊人可能仍然会感受到债务的影响，这些债务仍然占该国GDP的180%，债务压力会继续拖累希腊经济，而希腊失业率在欧元区也是最高的，希腊的最低工资是欧元区最低的。