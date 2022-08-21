挺普京的俄罗斯思想家女儿汽车爆炸案细节曝光 乌克兰澄清与此案无关

俄罗斯/杜金娜汽车爆炸案

俄罗斯国家调查人员周日表示，主张俄罗斯拿下乌克兰的极端民族主义俄罗斯理论家的女儿在莫斯科郊外的一起疑似汽车炸弹袭击中丧生。初步调查称父女俩一直在莫斯科郊外参加一个节日，杜金决定在最后一刻与女儿换车。一个爆炸装置被放置在驾驶员一侧的汽车底部。汽车爆炸，驾车的杜金女儿杜金娜当场死亡。乌克兰官方今天澄清与此案根本无关。

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据路透社今天报道称，俄罗斯思想家杜金的女儿在疑似汽车炸弹袭击中丧生。俄罗斯官方调查人员称，著名理论家亚历山大·杜金的女儿达里亚·杜金娜（Darya Dugina）于周六晚上因疑似爆炸装置炸毁了她驾驶的丰田车而丧生。

俄罗斯外交部推测乌克兰可能是这次袭击的幕后黑手。乌克兰否认有任何参与。

俄罗斯塔斯社国家通讯社援引认识杜金娜的人安德烈·克拉斯诺夫的话说，这辆车属于她的父亲，他可能是预定的目标。据俄罗斯政府报纸《Rossiskaya Gazeta》报道，父女俩一直在莫斯科郊外参加一个节日，杜金决定在最后一刻换车。

莫斯科地区调查人员发表声明的电视画面显示，警察从爆炸发生地点收集碎片和碎片。

俄罗斯官方声明将殒命的达里亚·杜金纳描述为一名记者和政治专家，称调查人员已经立案，并将进行法医检查。官方说，在确定谁为爆炸案负责前，调查人员 不排除任何可能。

俄罗斯调查委员会负责人命令该机构的中央部门接管调查。该委员会在一份声明中说：一个爆炸装置被放置在驾驶员一侧的汽车底部。在驾驶座驾车的达里亚·杜金娜当场死亡。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）表示，如果调查的线索指向乌克兰，那么这将表明基辅正在推行“国家恐怖主义”政策。

但乌克兰否认参与。乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克（Mykhailo Podolyak）在乌克兰电视台上说：“我确认乌克兰当然与此事无关，因为我们不是像俄罗斯联邦那样的犯罪国家，而且我们也不是恐怖主义国家。” 该顾问似乎将杀戮归咎于俄罗斯“各个政治派别”之间的内部权力斗争，并暗示这一事件是对杜金娜和她父亲杜金等俄罗斯在乌克兰侵略战争行动的支持者的“因果报应”。

达里亚杜金娜的父亲亚历山大·杜金（Alexander Dugin）长期以来一直主张在一个庞大的新俄罗斯帝国中统一讲俄语和其他地区。他希望这个帝国包括乌克兰。而俄罗斯军队目前正在那里进行莫斯科所谓的“特别军事行动”，以使乌克兰非军事化。

据路透社说，被列入美国制裁名单的杜金对俄罗斯总统普京的影响一直是一个猜测的话题，一些俄罗斯观察人士声称他的影响力很大，而另一些人则称他的影响力微乎其微。达莉亚·杜吉娜（Darya Dugina）也姓普拉托诺娃，被俄罗斯官方媒体报道为 30 岁，她广泛支持她父亲的想法，并依仗自己的权利出现在国家电视台上，为俄罗斯在乌克兰的侵略战争行动提供支持。

该报道称，美国财政部在 3 月的一份声明中表示，联合世界国际网站的主编杜金娜已被列入美国制裁名单，该网站曾警告暗示乌克兰如果加入北约军事联盟将面临“灭亡”。