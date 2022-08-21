泽连斯基警告下周面临俄罗斯疯狂打击

乌克兰/俄罗斯

接下来的星期，有星期三乌克兰独立日纪念日与星期四俄罗斯入侵乌克兰整6个月。乌克兰总统泽连斯基敦促乌克兰人民在周三庆祝脱离苏联统治独立 31 周年之前保持警惕，因为新的导弹爆炸袭击了乌克兰一座核电站。泽连斯基周六表示，乌克兰绝不能让莫斯科在 8 月 24 日入侵乌克兰半年祭日之前“散布沮丧和恐惧”。

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据路透社今天报道称，乌克兰警告说，俄罗斯可能会做一些“特别丑陋”的事情，乌克兰总统泽连斯基并敦促与沮丧和恐惧作斗争。

乌克兰总统泽连斯基在昨夜今晨的视频的夜间评论中说，“我们都必须意识到，本周俄罗斯可能会尝试做一些特别丑陋、特别恶毒的事情。”

乌克兰第二大城市哈尔科夫的宵禁将于周三延长一整天。在东北部城市，宵禁通常从晚上 10 点持续到早上 6 点，当地经常受到俄罗斯炮火的袭击。

总统周六，一枚俄罗斯导弹击中了乌克兰南部一个小镇的居民区，该镇距离核电站不远，造成 14 名平民受伤。乌克兰官员说，对皮夫登努克兰斯克（南乌克兰）核电站的袭击和欧洲最大核电站附近的新炮击重新引发了对核事故的担忧。

泽连斯基在讲话中还间接提到了克里米亚最近发生的一系列爆炸事件，克里米亚是俄罗斯在 2014 年吞并的乌克兰领土。乌克兰尚未声称对袭击负责，但分析人士表示，至少有一些袭击是由乌克兰部队使用的新武器所为。泽连斯基说，“今年你可以真正感受到克里米亚在空中，那里的占领只是暂时的，乌克兰回来了。”