白宫称如果普京出席 泽连斯基应加入 20 国集团

美国/乌克兰/俄罗斯/20国集团峰会

美国白宫19日提出，如果俄罗斯总统普京参加稍晚于印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团峰会，那么乌克兰总统泽连斯基应当加入20国集团。美国白宫坚持，俄罗斯总统普京不应当参加20国集团峰会，因为俄罗斯发动了侵略乌克兰战争。全球媒体引述美国彭博社此消息，但大部分中文媒体引述美国的批评时，均把白宫指控普京发动侵略乌克兰战争改写为对乌克兰特别军事行动。

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据彭博社报道，白宫周五表示，如果俄罗斯总统普京出席20国集团峰会，乌克兰总统泽连斯基也应该与会。

彭博社报道题目，则指泽连斯基应当加入20国集团。

稍早，今年20国集团峰会东道主印度尼西亚报告，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京均出席20国集团峰会。

早前，当印尼总统维多多前往俄乌访问时，曾就出席20国峰会表示，俄罗斯总统普京接受了与会邀请。而且，维多多也向乌克兰总统泽连斯基发出与会邀请。并称泽连斯基也接受了邀请。

白宫国家安全委员会在一份声明中说：“正如拜登总统本人公开表示的那样，他认为普京总统因对乌克兰发动侵略战争，就不应该参加 20 国集团峰会。”但如果普京与会，美国认为泽连斯基应该加入20国集团。

彭博社的报道题目则为“White House Says Zelenskiy Should Join G-20 If Putin Attends”，指出泽连斯基应加入20国集团。