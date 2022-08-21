英国最大集装箱港口工人今启罢工

英国/罢工

英国最大的集装箱港口的 1,900 多名工人将于周日开始为期八天的罢工行动，他们的工会和航运公司警告称，这可能会严重影响贸易和供应链。罢工者要求增加工资。英国铁路和公共汽车工人等稍早也举行要求加薪的罢工。

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据路透社今天报道，英格兰东海岸费利克斯托的员工正在就工资纠纷采取罢工行动，成为英国最新罢工的工人，因为工会要求为面临生活成本危机的成员提供更高的工资。

周五，费利克斯托的运营商 Hutchison Ports 表示，它认为其提出的加薪 7% 和一次性 500 英镑（604 美元）的报价是公平的。它说，代表约 500 名主管、工程和文员职位的港口工人工会已经接受了要求。但主要代表码头工人的 Unite 表示，该提案大大低于当前的通货膨胀率，并且去年的通货膨胀率也低于通货膨胀率。

该港口表示将制定一项应急计划，并正在努力将罢工期间的干扰降至最低，罢工将持续到 8 月 29 日。全球最大的集装箱托运人之一马士基航运集团(MAERSKb.CO)警告称，此举将产生重大影响，导致运营延误，并迫使其改变其船舶阵容。

8 月 17 日公布的数据显示，英国 7 月份消费者价格通胀率达到 10.1%，为 1982 年 2 月以来的最高水平，一些经济学家预测，由于能源和食品成本飙升，明年前三个月将达到 15%。家庭收入的紧缩已经导致铁路和公共汽车工人等要求加薪的罢工。