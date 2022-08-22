乌军总司令称开战至今已近9千乌军阵亡 美国将强化执行对俄制裁

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据乌克兰国际传真社报导，乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhny）8月22日表示，自俄罗斯发动入侵战争以来，已有将近9000名乌克兰军人阵亡。另据《华尔街日报》报导，美国政府正在推动确保其对俄制裁有效，堵塞漏洞，游说其他国家支持制裁，并打击帮助俄罗斯逃避制裁的个人和实体。

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扎卢兹尼周一在为纪念乌克兰退伍军人和阵亡将士家属而举行的论坛上说，包括首都基辅在内的全国多个地区的儿童需要得到保护。扎卢兹尼表示：“在这场战争中，不仅是军事人员，不仅是拿起武器的人参加了这场战争——我们的儿童，他们根本没有任何罪过，只是他们就出生在这里和这个时候。他们真的什么都不懂，不知道发生了什么，但他们肯定需要在索列达尔(Soledar)、巴赫穆特（Bakhmut）、位列卡-诺沃思利卡（Velyka Novosilka）附近和这里得到保护，因为他们的父亲去了前线，可能是近9000名牺牲的英雄中的一员。”

扎卢兹尼没有提供关于乌军阵亡人数的进一步细节，也没有说他引用的数字是否包括所有阵亡的乌克兰军人，如边防部队的军人。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在会议上说，大约有100万人作为乌克兰武装部队的成员或其他部门的一员在保卫乌克兰。

扎卢兹尼没有提到有多少乌克兰平民被杀，或乌方估计有多少俄罗斯人员在战斗中被杀，但乌克兰武装部队总参谋部认为俄军的阵亡人数已达到45400人。俄罗斯官方没有更新俄军在战争中伤亡人数的信息。

此外，据《华尔街日报》报导，美国政府将强化执行对俄罗斯的制裁。拜登政府官员说，第二阶段的目标是切断那些提供俄总统普京用于进行战争所需的经济收入和进口物资的渠道，即使欧洲继续从俄罗斯购买大量的石油和天然气。这意味着针对帮助俄罗斯维持国际货币使用权的外国银行和加密货币平台，接管被列入黑名单的俄罗斯寡头的银行账户和公司资产，并处罚向该国出口受管制货物的外国公司。

报导指，这也意味着试图说服像中国和印度这样没有加入西方经济压力运动的国家，抑制仍然流入俄罗斯的资金和出口货物。美国财政部副部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）上个月在阿斯彭安全论坛上说，华盛顿的目标是“增强乌克兰人的自卫能力，削弱俄罗斯打这场战争的能力，（以及）在未来投射力量的能力。”

美国官员还说，他们从未指望他们的经济战战略能在一夜之间实现其目标，但对俄制裁的影响将逐渐加大。官员们说，为了确保这一点，美国正在揭开帮助俄罗斯规避制裁的人员和企业网络。美国财政部外国资产控制办公室和商务部工业和安全局的情报人员正在追查那些继续向俄罗斯提供金融服务和新出口管制所禁止的半导体和武器等货物的公司。