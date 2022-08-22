芬兰总理马林药检结果呈阴性 各地女网民上传跳舞视频以示支持

芬兰/政治/欧洲

近日，芬兰总理桑娜·马林（Sanna Marin）参加私人派对时的跳舞视频被上传网络，引发争议。马林上周五的药检结果今日出炉，结果为阴性。测试中没有发现任何毒品。芬兰总理办公室8月22日发布新闻稿称，马林自己支付了药检的费用。在该事件发酵之际，不少来自世界各地的女性在社交媒体上发布她们自己的跳舞视频，以示对马林的支持。

广告 继续浏览后续

日前在社交媒体上流传的视频显示，现年36岁的马林和友人一起唱歌、跳舞。一些芬兰政界人士批评其行为不符合总理身份，还有人怀疑派对中是否有毒品出现。面对争议，马林19日透露她已接受了药检，结果将于下周公布。马林再次否认自己曾服用过毒品，并称“没有做任何违法的事情”。

马林表示，参加活动的人喝了酒，但据她所知没有人吸毒。她强调，这些视频是“在私人空间拍摄的”，派对的周末也并未有政府会议，并不知道被谁泄露。芬兰总理办公室周一发表新闻稿指出：“2022年8月19日对总理桑娜·马林进行的药检没有发现任何毒品。”

新闻稿表示：“媒体可以从总理办公室获得有关该测试、对其进行的筛查以及测试方式的更多详细信息。总理亲自支付了测试费用。”

而在该事件引发芬兰国内外媒体报道和网络讨论时，不少来自世界各地的女性在社交媒体上发布她们自己的跳舞视频，以示对马林的支持。

妇女们在推特上用#声援桑娜（#solidaritywithsanna）的标签来回应对马林的批评，并在推特上发布自己的舞蹈片段。一位用户在推特上说：“我们都应该多跳一点! 我声援桑娜。”

“让我们为彼此跳舞，”另一名用户说。还有人为马林辩护，并指责她的批评者采用双重标准。瑞典乌普萨拉大学的和平与冲突研究教授斯温（Ashok Swain）在推特上写道：“为什么她不能在工作之余参加派对？我们期望我们的领导人不过正常人生活吗？”