俄伞兵就入侵初期经历撰写回忆录：所有这些都是谎言

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曾在俄军第56近卫空中突击旅服役的伞兵帕维尔·菲拉季耶夫（Pavel Filatyev）本月在俄罗斯社交媒体平台VKontakte上发表了一本141页的回忆录，概述了他在乌克兰战争前线的经历。他近日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，克里姆林宫入侵乌克兰的理由“是一个谎言”。

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这本回忆录以俄罗斯亲战的象征命名为“ZOV”，是迄今为止在乌克兰作战的俄罗斯士兵最详细的描述。它描述了一些俄罗斯士兵如何面临如此多的混乱，饥饿和破坏，以至于他们正在寻找任何出路。“有人开始向自己的四肢开枪......得到300万卢布，走出这个地狱，”菲拉季耶夫在他的回忆录中写道。

据了解，菲拉季耶夫的部队于2月24日，即俄罗斯入侵的第一天从克里米亚进入乌克兰本土，并在赫尔松和尼古拉耶夫市作战。他本人在战事中受伤，并于7月初因眼部感染而从前线撤离。

两周前，菲拉季耶夫在他的VKontakte社交媒体页面上发布了长达141页的证词，公开反对战争，然后逃离了俄罗斯。他是俄罗斯军队中第一个公开批评入侵乌克兰并离开该国的现役军人。

菲拉季耶夫在采访中向CNN表示，他的战友们“疲惫、饥饿、幻灭，克里姆林宫的战争努力正在‘破坏和平的生活’。”

菲拉季耶夫的回忆录描述了一支他所在的混乱的军队：指挥官毫无头绪，惶惶不可终日，装备陈旧生锈，部队因缺乏补给而在占领区抢夺食物，士气因战役停滞而一落千丈。他讲述了其所在的俄军士兵们为了领取政府承诺给受伤军人的300万卢布（大约5万美元）而朝自己的四肢开枪。菲拉季耶夫描述了部队被友军炮火消灭的情况。他指责俄罗斯国家媒体试图为一场克里姆林宫没有“道德权利”发动的战争辩护。

菲拉季耶夫写道：“他们只是决定在这场战争中用我们的尸体沐浴乌克兰。”他在采访中向CNN表示：“我们明白，我们被拖入了一场严重的冲突，我们只是在摧毁城镇，并没有真正解放任何人。”

菲拉季耶夫称：“许多人明白，我们没有看到我们的政府试图向我们解释的理由”。他说：“所有这些都是谎言。我们只是在破坏和平的生活。这一事实极大地影响了我们的士气。这种感觉就是我们没有做任何好事。”

33岁的菲拉季耶夫在采访中称，在俄罗斯“腐败和镇压”盛行，他说他原本驻扎在克里米亚的部队，在冲突初期被派往乌克兰进入赫尔松，该部队装备不良，对俄罗斯的入侵也没有得到什么解释。

据菲拉季耶夫说，士兵和他们的指挥官不知道他们去乌克兰应该做什么。他补充说，在抵达赫尔松并面临不愿被“解放”的当地人的抵抗后，他们很快就对政府的入侵理由感到失望。

菲拉季耶夫说，他在前线作战期间，俄罗斯军队缺乏基本装备，以及军用无人机和其他类型的无人机。他说：“我们的营房大约有100年的历史，无法容纳我们所有的军人......我们所有的武器都来自阿富汗战争时代。”

菲拉季耶夫说，“在我们包围赫尔松的几天后，我们许多人身上没有任何食物、水和睡袋，因为晚上非常冷，我们甚至无法睡觉。我们会找一些垃圾，一些破布，只是为了把自己包裹起来取暖。”

菲拉季耶夫说，他很难理解俄罗斯总统普京的愿景，他在近六个月前发动了对乌克兰的入侵，并看到他的部队被锁定在一场僵持、代价高昂的冲突中。

菲拉季耶夫说：“现在我离开了那里，没有枪，我认为这是我们的政府可能做的最糟糕、最愚蠢的事情。我不知道政府要把我们引向何处。下一步是什么？核战争？”

菲拉季耶夫说，“我看到我的国家正在发生什么，我很害怕。一切都被破坏了，被腐蚀了。”他补充说，在俄罗斯“唯一运作良好的法律是压制性的。”

菲拉季耶夫在接受了一些初步的媒体采访后逃离了俄罗斯。但他暗示克里姆林宫可能会对他的公开表态进行报复。

“我要么被关进监狱......要么他们就会通过杀掉我而让我沉默。过去有很多这样的案例，”他说。

菲拉季耶夫说，“我没有看到任何其他的出路。如果它发生了，那就发生了。”

以下是菲拉季耶夫回忆录的节选：

2月15日：入侵前的准备工作

我来到了（克里米亚的斯塔里·克里姆）训练场。我们整个中队，大约40人，都住在一个帐篷里，用木板和一个临时炉子。即使在车臣，我们只住在帐篷或泥屋里，我们的生活条件也是有组织的。在这里，我们没有地方可以洗漱，食物也很糟糕。对于那些比其他人晚到的人，我和其他大约五个人，既没有睡袋，也没有迷彩服、盔甲或头盔。

我终于收到了我的步枪。原来它的皮带断了，生锈了，一直卡壳，所以我用油清洗了很久，想把它整理好。2月20日左右，有命令要求大家紧急集合，轻装上阵。我们应该向某个不知名的地方进行强行军。有些人开玩笑说，现在我们将进攻乌克兰，在三天内占领基辅。但当时我就想，现在不是笑的时候。我说，如果发生这样的事情，我们不会在三天内占领任何地方。

2月23日：为严重的事情做准备

师长来了，在祝贺我们的（祖国保卫者）节日的同时，宣布从明天开始，我们每天的工资将达到69美元。这清楚地表明，有严重的事情要发生了。谣言开始传播，说我们要去攻打赫尔松，这在我看来是无稽之谈。那一天，一切都变了。我注意到人们开始发生变化，有些人很紧张，试图不与任何人交流，有些人坦率地说似乎很害怕，有些人则相反，异常地开朗。

2月24日：在没有计划的情况下投入战争

凌晨4点左右，我再次睁开眼睛，听到一阵轰鸣，一阵隆隆声，一阵大地的震动。我感觉到空气中有一股刺鼻的火药味。我向卡车外看去，看到天空被（炮击）群射照得很亮。

不清楚发生了什么，谁从哪里开炮，向谁开炮，但因缺乏食物、水和睡眠而产生的倦意消失了。一分钟后，我点起一支烟醒了过来，发现火力在我们车队前方10-20公里处。我周围的人也开始醒过来抽烟，大家都在悄悄地嘀咕：‘开始了’。我们必须有一个计划。

车队变得活跃起来，开始慢慢向前移动。我看到房子里的灯打开了，人们从五层楼房的窗户和阳台向外看。这时已经是黎明，也许是早上6点，太阳升起来了，我看到十几架直升机，十几架飞机，装甲突击车开过田野。然后坦克出现了，数百件装备在俄罗斯的旗帜下。

到了下午1点，我们开到一个巨大的场地，我们的卡车在那里陷入了泥沼。我开始紧张起来。一支庞大的队伍在空旷的田野中间站了半个小时，简直就是一个理想的目标。如果敌人注意到我们并在附近，我们就完了。

许多人开始从卡车上爬出来抽烟，一个个转过身来。命令是去赫尔松，占领横跨第聂伯河的大桥。我明白正在发生一些全球性的事情，但我不知道具体是什么。许多想法在我脑海中旋转。我想，我们不能只是攻击乌克兰，也许北约真的介入了，我们进行了干预。也许在俄罗斯也有战斗发生，也许乌克兰人和北约一起进攻。也许远东地区也有事情发生，如果美国也对我们发动了战争。那么规模就会很大，还有核武器，那么肯定会有人使用它，该死的。

指挥官试图让大家振作起来。他说，我们要走在前面，把无法移动的设备留在后面，每个人都应该做好战斗准备。他说这话时假装很有勇气，但从他的眼睛里，我看到他也吓坏了。天已经相当黑了，我们得到消息，我们要在这里呆到天亮。我们没有脱鞋就爬进睡袋，躺在装有地雷的箱子上，怀抱着我们的步枪。

2月25日：从路上收集尸体

大约在早上5点左右，他们把大家叫起来，告诉我们准备出发。我点了一支烟，四处走走。我们的主要医护人员正在找地方安置一名受伤的士兵。他不断地说，他很冷，我们用睡袋盖住他。后来有人告诉我，这个人已经死了。

我们行驶在可怕的道路上，穿过一些大棚、温室、村庄。在定居点，我们偶尔会遇到一些平民，他们用冷漠的眼神目送我们离开。乌克兰国旗在一些房屋上飘扬，让人对这些人勇敢的爱国主义精神产生了敬意，同时也感觉到这些颜色现在不知为何属于敌人。

我们在上午8点左右到达一条高速公路，......我注意到我中队的人的卡车。他们看起来有点疯狂。我从一辆车走到另一辆车，询问事情的进展。每个人都难以理解地回答我：“该死的，这太糟糕了”，“我们整晚都在受到攻击”，“我在路上收集尸体，有一个人的脑浆都在人行道上。”

我们正在接近一个岔路口，标志指向赫尔松和敖德萨。我在想我们将如何攻克赫尔松。我不认为该市市长会带着面包和盐出来，在行政大楼上空升起俄罗斯国旗，而我们会以游行队伍的形式进入该市。

下午4点左右，我们的车队拐了个弯，在森林里安顿下来。指挥官告诉我们一个消息，前面看到了乌克兰的GRAD火箭炮，所以大家必须做好炮击准备，紧急挖地三尺，还有就是我们的车几乎没油了，通讯也有问题。我站在那里与这些人交谈，他们告诉我，他们是第11旅的人，还剩下50人。其余的人可能都死了。

2月26-28日：向赫尔松挺进

菲拉季耶夫的车队向赫尔松进发，包围了当地的机场，沿途抢劫了村庄的商店。第三天，车队接到进入赫尔松的命令。菲拉季耶夫被告知要留在后面，必要时用迫击炮火掩护前线部队。他回忆说，一整天都听到远处的战斗。这个南部港口城市将成为俄罗斯在入侵中攻占的第一个乌克兰主要城市。

3月1日：像野蛮人一样行事

我们徒步向城市行进......（大约下午5点半）我们到达赫尔松海港。天已经黑了，在我们前面行进的部队已经占领了那里。

每个人看起来都筋疲力尽，狂奔起来。我们在大楼里寻找食物、水、淋浴和睡觉的地方，有人开始拿出电脑和其他有价值的东西。走过大楼，我发现一间办公室有一台电视。几个人坐在那里，看着新闻，他们在办公室里发现了一瓶香槟。看到冰冷的香槟，我拿起瓶子喝了几口，和他们一起坐下来，开始认真地看新闻。频道是乌克兰语，我能听懂一半。我所理解的是，俄罗斯军队正从各个方向推进，敖德萨、哈尔科夫、基辅被占领，他们开始播放破碎的建筑物和受伤的妇女和儿童的镜头。我们像野蛮人一样吃一切东西，所有的东西都有，麦片、燕麦片、果酱、蜂蜜、咖啡。......没有人关心任何事，我们已经被逼到了极限。

3月2日至6日：在森林中徘徊

菲拉季耶夫疲惫不堪的车队被命令向前推进，攻打米科拉夫和敖德萨，尽管俄国的战役已经开始停滞。菲拉季耶夫描述了他的部队如何在树林中徘徊，试图到达约40英里外的米科拉夫（Mykolaiv）。菲拉季耶夫回忆说，他问一位高级军官关于他们的下一步行动。指挥官说他不知道该怎么做。

第一批增援部队抵达：来自顿涅茨克的分离主义部队，大多数是45岁以上的男子，穿着破旧的军装。据菲拉季耶夫说，在许多俄罗斯正规军士兵拒绝的情况下，他们被迫上了前线。

进入4月中旬：来自前线战壕的坚守

从现在开始，在一个多月的时间里，这就是《土拨鼠之日》。我们在挖地三尺，大炮在轰击我们，我们的航空兵几乎不见踪影。我们只是在前线的战壕里坚守阵地，我们无法正常地洗澡、吃饭或睡觉。每个人都长满了胡须，浑身是土，军装和鞋子都开始磨损。

（乌克兰军队）可以从无人机上清楚地看到我们，并不断炮击我们，所以几乎所有的设备很快就坏了。我们得到了几个装有所谓人道主义援助的箱子，里面有廉价的袜子、T恤、短裤和肥皂。

一些士兵开始向自己开枪......以获得（政府的钱）并离开这个地狱。我们的囚犯被砍掉了手指和生殖器。在一个哨所里，死去的乌克兰人被放在座位上，给他们起名字和抽烟。

由于炮击，附近的一些村庄实际上已经不存在了。每个人都变得越来越愤怒。一些老奶奶在我们的馅饼里下毒。几乎每个人都得了真菌病，有人的牙齿掉了，皮肤剥落了。许多人讨论到，当他们回去时，他们将要求指挥部对缺乏供给和无能的领导负责。有些人开始因为疲劳而在值班时睡觉。有时，我们设法听到一波乌克兰人的广播，他们在那里向我们泼脏水，称我们为兽人，这只会让我们更加愤慨。我的腿和背疼得厉害，但有命令说不能因为生病而疏散任何人。

我不断地说：“上帝啊，如果我活下来，我会尽一切努力来改变这一切。” ......我决定，我要描述我生命中的最后一年，让尽可能多的人知道我们的军队现在是什么样子。到了4月中旬，由于大炮的轰击，泥土钻进了我的眼睛。经过五天的煎熬，在失去一只眼睛的威胁笼罩下，他们疏散了我。

后果：不再保持沉默

我活了下来，与其他许多人不同。我的良知告诉我，我必须努力阻止这种疯狂的行为。......我们没有道义上的权利去攻击另一个国家，尤其是与我们最亲近的人。这是一支欺负自己士兵的军队，那些已经参加过战争的士兵，那些不想回到那里，为他们甚至不了解的东西而牺牲的士兵。

我要告诉你们一个秘密。军队中的大多数人，他们对那里发生的事情感到不满，他们对政府和他们的指挥感到不满，他们对普京和他的政策感到不满，他们对没有在军队服役的国防部长感到不满。

所有俄罗斯人和乌克兰人的主要敌人是宣传，这只是进一步加剧了人们的仇恨。我不能再看着这一切发生而保持沉默了。