泽连斯基：俄罗斯使用的导弹总数已近3500枚 欧盟考虑为乌克兰提供军训计划

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月22日晚在发表例行讲话中指出，俄罗斯向乌克兰发射的各种巡航导弹的总数已经接近3500枚。此外，根本无法计算俄军对乌克兰的炮轰次数，他表示，感谢并支持欧盟正在协商的第八轮对俄制裁措施，并指每轮制裁的间隔时间越长，俄罗斯的胆子就越大。据了解，欧盟27国防长将于8月29日讨论在邻国为乌克兰军队设立一项重大的军事训练计划。

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泽连斯基在当晚的讲话中说：“今天，新的外交和安全形式‘基辅倡议’（Kyiv Initiative）成立了。乌克兰的欧洲邻国已经在参与其工作。这些国家是波兰、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克和波罗的海国家。我们将逐步让其他国家参与进来。在 ‘基辅倡议’的形式下，工作是在国家元首的外交政策顾问层面进行的。从乌克兰方面来说，这些人是西比哈（Andriy Sybiha）和耶尔马克（Andriy Yermak）。而这种形式将使我们能够加强在该地区的合作和共同保护我们的利益，主要是安全。这是我们在欧洲-大西洋方向工作的一个非常有前途的路线。”

泽连斯基还提及：“（俄罗斯）占领者袭击哈尔科夫一座住宅楼的现场搜索行动已经结束。该建筑于上周三被俄罗斯的炮击摧毁。直到今天，我们才设法从废墟下取出所有死者的尸体。仅仅这次俄罗斯的打击就夺去了19人的生命。一次打击。而野蛮人在180天内没有停止对我国不同地区的这种打击。”

泽连斯基说：“俄罗斯对我们使用的各种巡航导弹的总数已接近3500枚。根本无法计算俄罗斯大炮的炮击次数——它们太多，太密集了。而与此同时，这个恐怖主义国家并没有停止玩弄国际结构，再次厚颜无耻地召集联合国安理会讨论自己的挑衅行为，讨论自己在扎波罗热核电站的恐怖行为......”

泽连斯基说：“我感谢所有欧洲政治家，他们没有忘记需要对俄罗斯实施第八轮制裁方案。制裁方案的间隔时间越长，俄罗斯的胆子就越大。我也感谢我们所有的朋友，世界各国的所有自由朋友，他们提倡必须承认客观现实，并在法律上将俄罗斯定义为恐怖主义国家。这一决定迟早会到来，唯一的问题是，在国际社会对这一恐怖行为的责任人进行真正切实的报复性打击之前，俄罗斯还要设法夺走多少生命。”

8月23日是乌克兰国旗日，24日是乌克兰独立日，泽连斯基表示：“亲爱的乌克兰人，特别是这些天，当我们庆祝我们的国旗日和独立日的时候，如果你们在国外的某个地方，请提醒那里的人乌克兰的局势，在那里与乌克兰国旗一起，传播关于占领者罪行的真相。”

当天稍早时候，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在西班牙出席记者会时介绍称，欧盟正考虑为乌克兰部队发起军事训练行动。他在西班牙城市桑坦德举行的新闻发布会上说：“一场持续如此之久的战争需要的不仅仅是物质支持，还需要训练和帮助组织军队，这似乎是合理的。”

博雷利说，欧盟成员国的防长们将于8月29日在布拉格举行的会议上讨论这一军事训练任务。博雷利说：“我不能提供更多关于仍须由成员国达成的协议的细节。但是，当然，这将是一项重要的任务。我们正面临着一场真正的、常规的战争，正在动员数十万士兵。任何任务都必须能满足需求。”

博雷利补充说，就他个人而言，他希望欧盟成员国们能就这一提案达成一致。他解释说，欧盟在世界各地已经有16个军事训练团，包括在尼日尔、乍得和莫桑比克。博雷利说：“这是成员国之间正在讨论的问题，并将在下周进行政治讨论”，但没有透露其他细节。