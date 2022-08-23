美国情报获知俄方计划在数日内对乌克兰的基础设施进行打击

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一名美国官员8月22日透露称，美方获得情报显示，俄罗斯正计划在未来几天对乌克兰的民用基础设施和政府设施发动新的攻击。美国驻乌克兰大使馆23日发布公告，要求美国公民以安全的形式撤离乌克兰。

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透露该消息的官员表示：“我们有情报显示，俄罗斯正在加紧努力，在未来几天对乌克兰的民用基础设施和政府设施发动打击。鉴于俄罗斯在乌克兰的记录，我们对俄罗斯的打击对平民和民用基础设施构成的持续威胁感到担忧。”美国大使馆敦促美国公民在安全的情况下，立即使用私人提供的地面交通方案离开乌克兰。

8月23日是乌克兰国旗日，24日是乌克兰独立日。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日曾敦促乌克兰人在庆祝这些节日时保持警惕。泽连斯基在21日晚间的视频讲话中说：“我们都必须留心，本周俄罗斯可能试图做一些特别丑陋、特别恶毒的事情。”

当地政府表示，乌克兰首都基辅本周禁止举行公共庆祝活动，其第二大城市哈尔科夫宣布宵禁，原因是俄罗斯袭击的威胁加剧。

基辅地方当局从周一到周四禁止在首都举行与独立日纪念有关的大型公共活动、集会和其他聚会，因为有可能发生俄军袭击。东北部哈尔科夫市的市长伊奥·特雷霍夫（Ihor Terekhov）延长了常规的夜间宵禁时间，从下午4点到早上7点，从周二到周四生效，该市经常受到俄罗斯远程轰炸的致命影响。

在乌克兰南部靠近俄罗斯占领区的港口城市尼古拉耶夫，尼古拉耶夫州州长维塔利·金（Vitaliy Kim）说，当局正在准备一项预防令，要求居民在周二和周三在家工作，并敦促人们不要大规模聚集。