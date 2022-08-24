再遇争议 芬兰总理含泪称“我也是人，我会吸取教训”

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芬兰总理桑娜·马林在周三就近日的争议事件向其支持者道歉

日前因其参加私人派对的跳舞视频被上传网络而遭到质疑的芬兰总理马林（Sanna Marin）又因为一张拍摄于总理官邸的友人不雅照事件而再度陷入争议。马林8月24日在参加其政党芬兰社民党支持者集会时表示，她作为芬兰总理努力工作，但也应有权享受私人生活。马林说：“我也是人”，并含泪说她有时也渴望“在乌云中获得快乐、光明和乐趣”。

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周二，马林为友人的不雅照事件道歉，这张照片首先出现在芬兰网红萨尔克（Sabina Särkkä）的TikTok账户上。照片显示萨尔克和一名女性撩起上衣露出上半身，其中一人举着写有“芬兰”的牌子遮住部分身体。马林证实，这张照片于7月上旬一个音乐节结束后在赫尔辛基总理官邸拍摄。

尽管照片中并没有马林，但她表示：“我认为这张照片不得体。我为此道歉。这种照片本不应该被拍摄出来。”马林说，在这场派对上，“没有发生任何特殊情况”。

马林周三在拉赫蒂的市场广场上发表了一次未经安排的演讲，再次对过去一周在社交媒体上传播的视频进行了评论。她在发言中向社民党支持者含泪说：“我是一个人。在危机中，我一直在想着乌克兰和你们所有人”。

马林说，过去一周肯定不是她一生中最轻松的时候。马林在发言中讲述了她作为总理即使在应对俄乌战争、新冠疫情和经济问题的背景下，如何试图寻求乐趣和喜悦。

马林告诉她的支持者说：“我也是人。我有时也渴望在这些乌云中获得快乐、光明和乐趣。”马林强调，她没有因为空闲时间而错过任何作为总理的职责。

马林说：“我没有错过任何一天的工作。我没有留下任何一项任务没有完成，我也不会把这一项（作为总理）留在中间，因为所有这些都会消失，我们需要一起建设一个更强大的国家”。马林表示，“我从事我的工作。我会吸取教训”。

马林呼吁芬兰民众能关注她在工作中的表现，而不是她在空闲时间的表现。在这场争议中，马林说她想着乌克兰人民，乌克兰的总统和总理。她强调，在从芬兰首都赫尔辛基到该国东北部城市乌茨约基的较短距离内，有一场战争在不到1000公里的地方肆虐。

演讲结束后，马林会见了人群中的支持者，收到了欢呼声、一本书和一个看起来像她本人模样的娃娃。