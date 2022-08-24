埃尔多安：克里米亚是乌克兰不可分割的一部分

土耳其/俄罗斯/乌克兰

土耳其总统埃尔多安8月23日表示，安卡拉支持乌克兰的领土完整，反对俄罗斯非法吞并克里米亚。埃尔多安在发给由乌克兰主办的第二届“克里米亚平台峰会”的视频讲话中说：“克里米亚回归乌克兰，它是乌克兰不可分割的一部分，这本质上是国际法的要求”。

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“克里米亚平台”是乌克兰的一个国际协调机制，旨在引起全球对俄罗斯在2014年非法吞并克里米亚的更多关注。埃尔多安表示，安卡拉将继续支持为通过和平手段解决克里米亚问题而建立的“克里米亚平台”。

埃尔多安说：“土耳其不承认对克里米亚的吞并，从第一天起就公开表示这一步骤是不合法的，是非法的。这是一个有原则的立场，不仅有法律基础，也有道德基础”。

埃尔多安补充说，保护乌克兰的领土完整、主权和政治统一不仅对地区，而且对全球安全和稳定都“至关重要”。他提到：“确保我们克里米亚鞑靼族同胞的安全和福祉也是土耳其的优先事项之一。”

埃尔多安在讲话中还重申了他对释放克里米亚鞑靼人议会副主席纳里曼·切拉尔和其他至少45名相关人士的期望，他们在2021年被俄罗斯关押。

“克里米亚鞑靼人在整个历史上遭受了巨大的痛苦，他们正在为在自己的家园过上和平生活而奋斗。在这个过程中，土耳其将继续支持乌克兰政府和克里米亚鞑靼人，”埃尔多安补充说。

埃尔多安表示，土耳其将继续在俄罗斯和乌克兰之间发挥调解作用，确保该地区的和平。