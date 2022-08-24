德国智库：面对中国魅力外交攻势，欧洲不应天真

欧洲/中国

在“战狼”外交广受诟病和批评之后，中国目前似乎正开足马力积极展开魅力外交攻势，但德国智库研究员斯泰克（Grzegorz Stec ）在法国《世界报》刊登论坛文章呼吁，欧洲国家不要天真地对待来自北京的机会主义的路线调整。

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斯泰克是德国及欧洲最大的专门研究中国的智库墨卡托智库的分析师，在为《世界报》撰写的文章中指出，最近中国外交对欧洲当局的姿态类似于北京的机会主义的重新调整，而不他是对中国在国际舞台上的问题立场的任何修改。

对于中国的外交魅力攻势，作者列举了几个例子：比如中国向欧洲派出了特使、还多次要求在11月15日和16日在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团峰会期间进行会晤、宣布购买300架空中客车并批准与欧盟重新启动高级别经济和商业对话等。在印尼举行的20国集团会议之前，还有报道称中国想让德国、法国、意大利和西班牙领导人一起访问北京。

文章作者认为这些都是几个月的外交寒冬之后的新信号，不应过度解读。因为这些外交姿态对北京来说代价不大，虽然或许可以“止损”，但让双方关系恶化的基本分歧仍然没有改变。比如北京仍与入侵了乌克兰的俄罗斯保持着政治和经济交流。对立陶宛的经济胁迫措施仍在实施。在维吾尔族的人权方面也没有任何变化。

所以，欧洲人的警惕性就更加重要，因为随着其他地方遇到的困难，绥靖的诱惑也在增加。因为欧洲方面的经济和能源紧张局势正在加剧，使领导人更容易接受补偿的承诺。

而中国，国内仍然深陷于看起来越来越像房地产危机的境地，不得不应对国内的经济形势，而这一形势几乎没有什么亮点可言。在外交方面，与美国的关系继续恶化之际，跨大西洋关系似乎处于良好状态。此外，中国共产党将在秋天举行20大，这应该会确认习近平在他两届任期之后仍然掌权的地位。

实际上，习近平大大加强了他对中国外交的控制，同时他也对中国外交进行了彻底修订。在 "大外交 "的概念下，外交政策参与者的范围已经扩大到非国家和非传统行为体，不仅削弱了外交官的权力，而且有利于中国共产党内部的决策集中化。

因此，北京对欧洲人的路线的任何实质性改变都需要对中华人民共和国的整个外交政策进行重新思考，而这只有习近平才能确立。欧洲不应该对中国外交的魅力攻势感到天真。

作者认为，中共20大将在外交路线上提供切实的内容，而中国政治制度的不透明性使其难以解读。

另外，标志着北京重新调整立场以支持欧洲利益的强烈信号之一还包括更多地参与多边努力，以限制乌克兰战争对粮食、能源和移民问题的连锁反应。

值得关注的还有中国在国际论坛上更加合作，无论是在世界卫生组织的透明度问题上，还是在解决一些发展中经济体对国际货币基金组织的债务问题上，或是在金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）或上海合作组织等论坛上采取较少的报复性立场。

欧洲人必须呼吁和鼓励这些重新调整，同时也要意识到它们的低可能性概率。因此，对欧洲而言，北京最近对他们的外交姿态应该得到好评，同时被视为稳定双边关系的简单努力。如果访问北京的提议成为现实，欧盟领导人应坚决维护欧盟的团结及其根本利益。

欧洲理事会尽提前就共同立场达成一致，并将邀请范围扩大到其他成员国，特别是是至关重要的东部地区。无论如何，中欧双边关系的持久稳定不能只建立在意图和希望之上。只有对欧洲的某些基本要求作出具体和可核实的答复，才能持久地恢复信任关系。