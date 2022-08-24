泽连斯基在基辅授予约翰逊自由勋章：乌克兰有幸能有像英国这样的朋友

乌克兰/英国/国际

英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）8月24日在乌克兰独立日当天抵达基辅，并开始进行访问。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）与约翰逊举行会谈，并参加了一系列的独立日纪念活动。泽连斯基指出，这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来约翰逊对基辅进行的第三次访问。他强调，乌克兰有幸能拥有像约翰逊这样的朋友，不是所有人都如此幸运。

广告 继续浏览后续

泽连斯基表示：“今天我感谢首相，感谢他作为领导人和英国社会，我们可靠的伙伴，向我们提供的所有支持。这种援助确实使我们的胜利更加接近。而且我们一定会赢，我们确信这一点。乌克兰自由的胜利就是欧洲自由的胜利。”

泽连斯基指出，相信乌克兰人和所有其他重视自由的国家在其领土上生活的权利将得到捍卫。双方在会晤中就乌克兰的国防需求，战俘问题及扎波罗热核电站的情况进行了交流。据悉，会谈还关注了英国参与乌克兰重建以及其他经济支持。

泽连斯基提到：“约翰逊首相总是说：‘英国还能为乌克兰的胜利做些什么？’我认为这是英国和乌克兰之间关系的关键意义，我们社会之间的关系，我们之间的友好关系。在我看来，这是我们国家之间发生的最重要的事情。而这也不给我们在这场战争中输掉的权利，有这样的朋友在，我们肯定不会输。”

约翰逊在与泽连斯基会谈之际概述了英国下一笔对乌克兰的一揽子军援计划，包括乌克兰军队要求的无人监测机和反坦克巡飞弹等军事物资。据英方介绍，这笔价值5400万英镑的援助包括2000架最先进的无人机和巡飞弹，将使乌军能够更好地跟踪和瞄准入侵的俄罗斯军队。

约翰逊表示：“在过去的六个月里，英国一直与乌克兰肩并肩地站在一起，支持这个主权国家抵御这个野蛮的非法入侵者。今天的一揽子支持将使勇敢而坚韧的乌克兰武装部队的能力再次得到提升，使他们能够继续击退俄罗斯军队并为其自由而战。”

约翰逊说：“在乌克兰发生的事情对我们所有人都很重要，这就是为什么我今天在这里传递这样的信息：英国与你们在一起，并将在未来的日子里与你们在一起，你们能够而且一定会胜利。”

两国领导人还就乌克兰未来冬季的挑战进行了会谈，约翰逊重申了英国对乌克兰人民的“全方位和坚定不移的支持”，从人道主义援助到支持调查战争罪行和重建该国的经济。英国还继续扩大对乌克兰军事人员的培训。

自从约翰逊在6月的上一次访问乌克兰时宣布该计划以来，其他八个国家已经签署了主要培训计划，该计划将乌克兰的平民训练成士兵。据了解，自2月入侵开始以来，英国已承诺向乌克兰提供超过23亿英镑的军事和财政援助。

泽连斯基以个人的名义感谢约翰逊和英国在独立日之际与乌克兰人民站在一起。他并向约翰逊颁发了乌克兰可授予外国公民的最高荣誉勋章“自由勋章”。泽连斯基表示：“今天，当我们在如此环境下庆祝独立日，我有幸代表所有乌克兰人向鲍里斯颁发‘自由勋章’。这个奖章充分反映了鲍里斯为我们国家和整个欧洲所做的和正在做的（贡献）。”

泽连斯基强调，该荣誉体现了对英国的尊重和对全体英国人民对乌克兰的大力支持的感谢。约翰逊指出，该奖章是对英国帮助乌克兰的努力的认可。此外，在基辅宪法广场的“勇者之路”上的第二块象征性地标也刻上了约翰逊的名字，以示纪念。

泽连斯基说：“我们个人感谢鲍里斯·约翰逊的领导力，感谢这几个月来的支持，感谢英国社会在全面入侵期间，作为大国的英国每天不断地向我们提供的巨大帮助。”泽连斯基强调，乌克兰要感谢所有从一开始就帮助他们在反对俄罗斯侵略者的战争中捍卫自由和独立的外国领导人。

泽连斯基说：“我们不仅要在语言上表示感谢，而且要在历史上加以感谢。因此，英国首相鲍里斯·约翰逊的名字今天将出现在这条‘勇者之路’上。”

泽连斯基和约翰逊当天还参加了纪念邮票发布会，该邮票由乌克兰邮政局在乌克兰独立31周年之际发行。活动结束后，他们二人在安保人员的保护下走访了基辅市区。

值得一提的是，英国保守党将于9月5日公布新党首兼新任英国首相人选。被看好接下来将入主唐宁街10号的英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）周三承诺：“我将确保英国继续大胆支持乌克兰，激发我们的国际联盟，共同决心看到乌克兰人民赢得他们的未来之战。”