泽连斯基誓言乌克兰将收复克里米亚：目前无意与俄罗斯进行停火谈判

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月23日在出席新闻发布会时表示，克里米亚是乌克兰不可分割的一部分，乌方将通过任何可用的手段收回被俄罗斯占领的半岛。他强调：“我们将自行决定，不与任何其他国家协商”。泽连斯基还提及，乌克兰方面目前还没有准备好与俄罗斯进行有关停火的谈判，因为乌方不想重复《明斯克协议》的负面经验，这导致该国失去对其领土的控制。

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泽连斯基在第二届“克里米亚平台峰会”会后的新闻会上表示：“我们将收回克里米亚，因为它是我们的领土。我们以任何方式决定。我们将自行决定，不与任何其他国家协商”。

泽连斯基回顾说，乌克兰长期以来一直表明，希望通过外交手段结束对被占领土，特别是克里米亚的冲突，但俄罗斯没有接受这种做法。“我们在做这件事，在停火生效时有一个漫长的过程。但你看这一切是如何结束的。发生了全面入侵，”他指出。

同时，泽连斯基强调，乌克兰军队不会打击民用建筑和平民，特别是在临时被占领的乌克兰占领土上。

泽连斯基说：“我们知道自己在做什么，我们知道临时被占领土上的军事设施和仓库的位置。乌克兰军队可以按照计划在那里作业”。

此外，泽连斯基强调，乌克兰方面目前还没有准备好与俄罗斯进行有关停火的谈判，因为乌方不想重复《明斯克协议》的负面经验，这导致该国失去对其领土的控制。

泽连斯基解释说：“在我们所处的位置，我们还没有准备好停火。我们解释说，不会有《明斯克3》、《明斯克5》或《明斯克7》了。我们不会玩这些游戏，我们已经通过这种方式失去了部分领土。而且每个人都非常明白这一点，每个人都从我们这里听到了这一点。因为这是个陷阱。我们明白这一点。”

泽连斯基指出，现阶段的停火制度可能会拖上好几年，乌克兰将失去南部的部分领土，并且没有出海口。而俄罗斯可能在一段时间后再次开始发动敌对行动，试图夺取尼古拉耶夫、敖德萨，甚至重复夺取基辅的企图。

泽连斯基强调，俄罗斯侵略者已经进入乌克兰领土，正在杀害正在自卫和为自己生命而战的乌克兰公民。

泽连斯基解释说：“俄罗斯每天都在进攻、突破、前进和后退，伴随着血腥的谋杀和暴力，告诉我们所有人，他们看不到任何谈判。而我们解释说，他们所做的一切表明，他们不考虑任何对话，也从未考虑过。”

同时，泽连斯基表示，俄罗斯对乌克兰发动的战争持续的时间越长，对整个世界和俄罗斯自身来说，代价就越大。

泽连斯基说：“对我们来说，代价是最大的，因为有人死亡。欧洲有人已经感觉到了。世界其他地区还没有感觉到，但黑海沿岸的封锁说可能会导致饥荒，他们会感觉到。亚洲的某人也仍然没有感觉到，这将是稍后的事。代价最高的将是俄罗斯。不幸的是，比所有的人都晚，但百分之一百会感觉到。因为这个代价将是历史性的。”

泽连斯基表示，通过加快结束战争，可以减少这场战争所带来的损失。泽连斯基说：“如果世界上的每个人都是务实的，我们从情感和人性的语言转向金钱，那么提前结束这场战争会更便宜。早点结束意味着给我们武器。这是一个非常简单的公式。”

值得一提的是，随着乌克兰独立日的到来，泽连斯基在周二的讲话中指出：“明天对我们所有人来说都是一个重要的日子。这就是为什么这一天，不幸的是，对我们的敌人也很重要。我们必须意识到，明天俄罗斯有可能进行可怕的挑衅和残酷的打击。”

泽连斯基誓言：“乌克兰武装部队、我们的情报部门、特勤部门将尽一切努力保护人民，尽可能多的保护。我们一定会对俄罗斯恐怖的任何表现作出回应。”