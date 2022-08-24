马克龙呼吁对俄“不软弱、不妥协” 北约秘书长：这是一场意志的斗争

北约/法国/乌克兰

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）8月23日通过预先录制的视频讲话参加了由乌克兰主办的第二届“克里米亚平台峰会”。马克龙在讲话中敦促国际社会在面对俄罗斯的侵略行为表现出“毫不软弱、毫不妥协的精神”。该峰会汇集了支持乌克兰的世界主要国家和国际组织。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）当天亦表示，“北约完全声援乌克兰。盟国完全支持乌克兰的主权和领土完整”，支持乌克兰的自卫权和该国选择自己的道路。

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马克龙在讲话中重申了法国对乌克兰主权和领土完整的重视。他保证，西方将继续支持基辅当局。马克龙说：“我们的决心没有改变，我们准备长期保持这种努力”。他还回顾说，俄罗斯在2014年对克里米亚的吞并以及今年2月发动的入侵，完全违反了保证世界和平和各方安全的最基本的国际法准则。

面对这种情况，马克龙呼吁在俄罗斯面前坚持“毫不软弱、毫不妥协的精神”。他补充说：“这关系到我们所有人的自由，也关系到世界各地的和平”。

马克龙向乌方表示：“法国和欧盟，以及乌克兰的许多盟友和友邦，正在做必要的事情来支持你们的斗争。因为这是一场正义的斗争，为了你们的主权，你们的领土完整。......我们今天与你们同在，我们未来也会与你们站在一起。”

马克龙还向“许多出席克里米亚平台峰会和这次会议的欧洲、非洲、亚洲和拉丁美洲的朋友们”讲话。他强调：“今天在乌克兰发生的事情不仅仅影响到乌克兰人民，显然，它首先是关于这个民族为自由、主权、独立而进行的斗争—但它影响到我们所有人”。

马克龙指出：“俄罗斯作出了选择，完全违背了其30年前签署的承诺，违背了其所奉行的政策，以及其现任领导人多年来奉行的政策，背离了这些原则”。他重申：“俄罗斯发动的战争是一场违反国际法原则的战争，是违反对规范我们关系的原则的战争。”

马克龙还呼吁俄罗斯当局停止冲突，并敦促恢复谈判，以实现冲突的外交解决。他说：“我再次呼吁俄罗斯停止敌对行动，从乌克兰所有土地上撤军，并选择外交手段重建和平，但我呼吁我们所有人，毫不含糊地使用一切形式的外交手段来捍卫乌克兰、其领土和其未来。”

马克龙上周五曾与俄总统普京再次通话，主要讨论了扎波罗热核电站安全问题。他当天稍后在发表讲话中提到了乌克兰局势。马克龙说：“我想到了我们的人民，他们将需要坚忍不拔的精神来面对未来的时间 ，抵制不确定性，时而轻松，时而逆境，并且团结一致，接受为我们的自由和价值观付出代价。”他补充说，有必要为俄乌“战争的持久性”作好准备。

此外，北约秘书长斯托尔滕贝格周二在“克里米亚平台峰会”上以视频的方式发言指：“乌克兰已经遭受了六个月可怕的战争。但你们也展示了你们抵御野蛮侵略的惊人能力。进行反击，夺回领土，让俄罗斯付出重大代价。北约全面声援乌克兰。盟国完全支持乌克兰的主权和领土完整。你们有自卫的权利，并选择自己的道路。”

斯托尔滕贝格说：“普京总统发动了这场毫无道理的战争。他必须停止这场战争，并从乌克兰撤出他的部队。”斯托尔滕贝格还提及，“自你们独立以来，北约一直与乌克兰站在一起。在克里米亚被非法吞并后，我们大大加强了我们的支持。当俄罗斯再次入侵时，这有助于使乌克兰武装部队比2014年更加强大、训练有素、领导有方。”

斯托尔滕贝格说：“而自2月以来，北约盟国已经提供了前所未有的军事、财政和人道主义援助。北约是美国领导的乌克兰国防联络小组的一部分，以动员支持。而且我积极与领导人们接触，敦促他们更迅速地提供更多的武器和弹药。”

斯托尔滕贝格说：“在6月份的马德里北约峰会上，我们同意加强一揽子援助。包括燃料、食品、医疗用品、保护性军事装备和安全通信。以及应对地雷、无人机、化学和生物威胁的设备。而且我们有十几个新项目在为冬季做准备。”

斯托尔滕贝格表示：“我们致力于与乌克兰建立长期的伙伴关系。我们将帮助乌克兰从苏联时期的装备过渡到北约标准的装备，继续你们的国防和安全部门改革，并帮助你们走上战后重建的道路。”

然而，斯托尔滕贝格也警告称：“冬天就要来了。它将是艰难的。而我们现在看到的是一场磨人的消耗战。这是一场意志之战，也是一场后勤的战斗。”

斯托尔滕贝格表示：“因此，我们必须保持对乌克兰的长期支持。这样，乌克兰就能作为一个主权独立的国家取得胜利。一个强大、稳定和独立的乌克兰对欧洲-大西洋安全至关重要。在乌克兰独立的三十年中，北约一直与乌克兰站在一起。我们现在与乌克兰站在一起。我们将继续与乌克兰站在一起，只要其需要。”