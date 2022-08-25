俄导弹击中一乌克兰火车站至少22人死亡 美方警告俄罗斯或将走过场审判乌战俘

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在8月24日晚的例行视频讲话中指出，当天俄罗斯导弹击中了乌克兰东南部第聂伯罗彼得罗夫斯克州城镇查普林（Chaplyne）的一座火车站，已造成至少22人死亡，数十人受伤。

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泽连斯基周三稍早在向联合国安理会发表的视频讲话中说，由于俄罗斯对查普林火车站的导弹袭击，造成四节车厢起火，至少15人死亡，约50人受伤。据悉，事发地查普林距离由俄军控制的顿涅茨克以西约145公里。

泽连斯基当晚在面向乌克兰民众的讲话中提到：“让我们不要从我们的道路上退缩，让我们战斗，向每一个支持我们的人表示感谢，照顾好我们的国家，维护我们的团结，像今天一样的团结，像这六个月来的每一天一样团结。没有任何敌人能够打败我们。没有这样的炸弹可以抹去自由，也永远不会有这样的导弹可以打破相信自己的人民的意志。”

泽连斯基指出：“查普林是我们今天的痛苦。截至此刻，共有22人死亡，其中5人在车厢内被烧死，一名11岁的少年死亡，一枚俄罗斯导弹摧毁了他的房子。”

泽连斯基表示：“在火车站的搜救行动将继续进行。我们一定会让占领者为他们所做的一切承担责任。而且我们一定会把侵略者赶出我们的土地。在我们自由的乌克兰，这个邪恶的污点将不会留下一个。我们将走向胜利！这将会发生！”

美国驻乌克兰大使馆23日在其网站发布安全警报写道：“国务院有消息称，俄罗斯将在未来几天加大打击乌克兰民用基础设施和政府设施的力度。俄罗斯在乌克兰的袭击对平民和民用基础设施构成了持续的威胁。美国大使馆敦促美国公民在安全情况下，立即使用私人提供的地面交通工具离开乌克兰。”

此外，美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）24日通过声明谴责俄罗斯或将对乌克兰战俘进行走过场的审判。普莱斯在声明中说：“克里姆林宫计划在俄罗斯控制的马里乌波尔对乌克兰勇敢的保卫者举行所谓的‘法庭’，试图转移对普京总统侵略战争的责任，并转移对俄罗斯军队在乌克兰犯下的暴行的大量证据的注意力。”

声明指出：“计划中的走过场的审判是非法的，是对正义的嘲弄，我们强烈谴责。乌克兰武装部队的所有成员，包括编入武装部队的国内和外国志愿者，如果被俘，都有权获得战俘地位，根据《日内瓦公约》，必须获得与该地位相称的待遇和保护。”

普莱斯表示：“我们呼吁莫斯科遵守其在国际法下的义务。美国将继续坚定地与乌克兰人民站在一起，因为他们正在捍卫他们的自由。”