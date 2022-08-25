拜登与泽连斯基通话：美国将继续支持乌克兰为捍卫其主权而战

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美国总统拜登（Joe Biden）8月25日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）通话祝贺乌克兰庆祝独立日，并称“美国将继续支持乌克兰和其人民为捍卫其主权而战。”拜登周三在乌克兰独立日当天宣布美国将向乌提供价值约29.8亿美元的武器装备，这是迄今为止美方向乌方提供的最大一笔安全援助。

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拜登周四通过推特表示：“我与泽连斯基总统通话，祝贺乌克兰的独立日。我知道这是一个苦乐参半的纪念日，但我明确表示，美国将继续支持乌克兰及其人民为捍卫其主权而战。”

白宫的声明介绍称，“拜登总统祝贺乌克兰独立日，并对乌克兰人民表示钦佩，他们在过去6个月里捍卫了国家的主权，鼓舞了全世界。他重申了美国对乌克兰的持续支持，并提供了正在提供的安全援助的最新情况，包括昨天宣布提供近30亿美元以长期支持乌克兰的国防能力。两位领导人还呼吁俄罗斯将扎波罗热核电站的全部控制权归还给乌克兰，并呼吁国际原子能机构（IAEA）准入该核电站。”

泽连斯基亦通过推特表示：“与美国总统进行了一次很好的对话。感谢美国对乌克兰人民坚定不移的支持——安全和财政的支持。我们讨论了乌克兰在战胜侵略者的道路上所采取的进一步措施，以及追究俄罗斯战争罪行的重要性。”乌克兰总统府的声明表示，泽连斯基对拜登总统和美国人民表示感谢，“感谢美国为打击俄罗斯的侵略而提供的安全和宏观金融方面的有力援助”。

乌方的声明强调：“泽连斯基特别指出，昨天拜登宣布向乌克兰提供价值60亿美元的空前援助计划——30亿美元的国防援助，以及通过世界银行输送30亿美元的财政援助。”

泽连斯基指出，“这是乌克兰独立日最好的礼物”，并对在这个新的援助计划中包括挪威NASAMS防空导弹系统表示特别感谢。泽连斯基强调：“这些现代防空系统将帮助我们保护我们的城市免受导弹恐怖袭击。”

据悉，双方在通话中还谈到进一步为乌克兰提供宏观金融支持的重要性。泽连斯基高度赞赏美国在这一领域扮演的领导作用。他还向拜登介绍了乌克兰住房和基础设施的破坏规模。泽连斯基提议加强乌美双边协调，以解决与重建被破坏的重要基础设施有关的直接问题。

据了解，泽连斯基还向拜登详细介绍了扎波罗热核电站的情况以及它可能造成的全球风险。据乌克兰国家核能公司当天介绍，由于扎波罗热核电站附近的扎波罗热热电厂核心区发生火灾，连接扎波罗核电站和乌克兰能源系统的最后一条（第四条）输电线路被迫中断两个小时，而另外三条线路在此前已被炮击破坏。这次事故导致核电站还在运行的两个机组从网络中断开，这也是扎波罗热核电站历史上首次与乌克兰电网完全脱离。

乌方指出，“两位领导人一致认为，有必要将核电站交还给乌克兰控制，并按照公认的方式为国际原子能机构提供准入。”他们二人还讨论了加强对侵略国俄罗斯的制裁压力。泽连斯基说：“自由世界必须加大对侵略者的压力，以迫使其实现和平”。

泽连斯基表示，“美国对乌克兰的主权和领土完整的钢铁般支持非常重要。特别是在侵略者不允许在乌克兰领土上安排任何虚假的公投的情况下。”双方并提及乌克兰第一夫人泽连斯卡娅（Olena Zelenska）近期对华盛顿的访问，并称“这有助于巩固对乌克兰的支持”。