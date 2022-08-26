俄罗斯特务偷看德国训练乌克兰军人

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德国《明镜》周刊周五称，俄罗斯情报部门据称在德国的军事基地对乌克兰士兵进行如何使用新武器的训练大感兴趣并作间谍行为，被偷看的军事基地其中包括一个美军基地。

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据称俄罗斯特务部门在德国对乌克兰士兵的新式武器训练进行了监视。法新社援引德国《明镜》周刊周五称，德国军事反情报部门MAD掌握了俄罗斯这些间谍行动的 "线索"。

俄罗斯间谍特别是对伊达尔-奥伯施泰因基地（莱茵兰-法尔茨）和格拉芬沃尔基地（巴伐利亚）两个军事基地进行了偷看，格拉芬沃尔基地基地由美国军队管理。

德国反间谍部门报告说，在军营的入口附近有可疑车辆。

在伊达尔-奥伯施泰因，德国军队教练乌克兰士兵使用 "Panzerhaubitze 2000 "榴弹炮，而在格拉芬沃尔，美国武装部队对乌克兰人进行西方火炮系统的培训。根据MAD的说法，军事基地训练场也被一些可疑的小型无人机飞掠几次。

德国部门还怀疑，俄罗斯试图监视在德国接受培训的乌克兰士兵的手机。

德国反间谍方面还担心，俄罗斯部门正试图消灭那些从俄罗斯逃到德国的反对者，他们或者可能是俄罗斯安全部队的逃兵和叛变者。

据该报道，近年来，德国发生了几起归咎于俄罗斯特工部门的间谍案。俄罗斯特务还被怀疑下令暗杀一名格鲁吉亚籍的车臣反对派人士。