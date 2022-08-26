国际原子能署总干事呼吁为扎波罗热核电站安全而克制 承认没有预料会有坦克轰炸危险

国际原子能署/乌克兰/俄罗斯/扎波罗热核电站

国际原子能署总干事格罗西将前往乌克兰勘访欧洲最大的核电站扎波罗热核电站。该核电站被侵略乌克兰的俄罗斯军队占领，近期围绕该核电站发生多起轰炸攻击。俄罗斯与乌克兰互相指责对方应当承责。国际原子能署对该核电站的访问，将聚焦核电站技术安全，并无法仲裁核电站军事威胁的危险。格罗西星期四会见了法国总统马克龙。格罗西在接受本台专访时坦诚，国际原子能署担心过网络骇客或导弹对该核电站的攻击，根本没有预料到该核电站会受到坦克步兵如同二战的常规战争的攻击威胁。他呼吁给予该核电站安全。

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据本台今天报道，国际原子能署总干事格罗西说："我们必须努力稳定扎波罗热核电站的局势"

国际原子能机构总干事格罗西于8月25日星期四在巴黎会见了法国总统马克龙。在准备前往位于扎波罗热的乌克兰核电站所时，格罗西在接受本台专访时谈到了去那里的必要性。目前乌克兰和俄罗斯正相互指责对方轰炸了这座欧洲最大的核电站。

RFI：您什么时候能与国际原子能机构代表团查访位于扎波罗热的乌克兰核电站的现场？

格罗西：我必须说，我们就这个议题已经准备并工作了几个月。这个想法是与专家一起完成对核电站勘察。我们知道，核电站一直是攻击的对象，也许是间接的。在战争开始时，即3月份，就发生了事件，一栋外围建筑成为目标。然后还出现了核电站电力供应的问题，这种情况也仍然持续到今天。我们必须努力恢复到达维也纳数据标准，并努力使核电站装置中的机器稍稍稳定下来。

RFI：俄罗斯已经为这项参访开了绿灯。剩下的障碍是什么呢？

格罗西：这是一项复杂的任务。首先，到达那里虽然是一个简单的事实，但这并不容易。这是一个战区。我已经去过乌克兰两次（去了切尔诺贝利，然后去了乌克兰的南部），但这是一个战区。

因此，我们必须确保我们的前往路线路上安全，我们必须在两国之间进行协调，在战争情况下这并不容易。我们还必须依靠联合国和装甲车的支持，它们将把我们带到扎波罗热。这只是后勤工作，然后在技术层面，我们必须确定国际原子能署的职权范围，并且最终保证国际原子能署在扎波罗热有常规驻扎存在。

RFI：几天前，在联合国安全理事会面前，您说："局势很严重"。这座被俄罗斯军队占领了几个月的乌克兰核电站所在地的情况很危险？

格罗西：我在那时的安理会会议上是说了这番话，我认为这有助于形成国际共识。安理会会议风波不断，各国政治分歧也很明显，但它还是表明了大家在一点上达成了一致：需要国际原子能机构介入，需要建立一个公正的、国际性的、技术性的干预。这就是我们正在努力履行的角色。

RFI：世界已经经历过民用核领域的灾难：切尔诺贝利、福岛......世界和国际原子能署是否为这种新情况做好了准备：一座大型核电站陷入武装冲突？

格罗西：这还是一场常战争，与第二次世界大战非常相似，有坦克、步兵......但我们没有想象到这一点。我们更多预想担心的是网络战和导弹攻击! 但国际原子能署是一个人才和国际专业知识的宝库。我们拥有核技术和安全方面的能人专家。所以我想说，即使我们没有预料到这样的事件，我们也准备好了。