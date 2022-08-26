拉脱维亚拆除首都苏联胜利纪念碑 爱沙尼亚总理：通胀是战争税

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拉脱维亚周四拆除了一座位于该国首都里加高达80米的苏联时代纪念红军战胜纳粹德国的纪念碑。鉴于俄罗斯入侵乌克兰，拉脱维亚政府发布了一项法令，规定所有美化极权主义政权的物品必须在11月15日前清除，包括这座在1985年竖立的苏联胜利纪念碑。

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8月25日，工人们将这座80米高的方尖碑推倒，当它坠入里加市中心的一个池塘时，引起了围观者的欢呼和掌声。该纪念碑建于1985年，旨在纪念苏联对纳粹德国的胜利，后者在二战期间占领了波罗的海国家。但对许多拉脱维亚人来说，这是一个令人反感的提醒，提醒他们苏联几十年的压迫性占领，这种占领在1991年拉脱维亚宣布独立时结束。

拉脱维亚总统埃吉尔斯·莱维茨（Egils Levits）当天在拆除的现场直播中说：“这座纪念碑不断提醒我们的占领和许多人的相关命运：被驱逐、被镇压等等。我们不需要这样的纪念碑。”

里加市长马丁·斯塔基斯（Martin Stakis）称，这次拆除是“里加和整个拉脱维亚的历史性时刻”。拉脱维亚议会于今年5月投票批准拆除胜利公园纪念碑，大约三个月前，俄罗斯入侵乌克兰引发了整个中东欧的警钟，那里对冷战中苏联扶植的共产主义政权的记忆仍然很痛苦。

俄罗斯族人占拉脱维亚人口的25%左右。莫斯科方面对里加苏联胜利纪念碑的拆除没有立即作出反应。拉脱维亚的一些俄罗斯裔社区成员曾抗议拆除该纪念碑。每年5月9日，成千上万的俄罗斯族人聚集在纪念碑前，纪念1945年对纳粹德国的胜利。

大多数拉脱维亚人将这一天视为苏联占领的开始，苏联的占领一直持续到1991年。1997年，一群活动家试图用炸药拆除纪念碑，但炸药意外引爆，导致两人死亡。

一天前，波兰西南部城镇布尔采格（Brzeg）的工人开始拆除那里的一座苏联战争纪念碑，这是自3月以来在波兰拆除的第24座冷战时期的纪念碑。爱沙尼亚政府上周也开始从靠近俄罗斯边境的一个城市拆除一座苏联二战纪念碑。

值得一提的是，爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）本周在接受美国有线电视新闻（CNN）采访时表示，自俄乌战争爆发后多国经历的通货膨胀是一种“战争税”。她强调：“我们必须继续支持乌克兰，发送军事援助在这里至关重要。俄罗斯的残暴战争使我们所有人都付出了代价。当我们用欧元支付时，乌克兰人是用他们的生命支付的。”

卡拉斯周四还与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）通话，讨论对俄罗斯公民实施旅游禁令。卡拉斯称：“30%的俄罗斯人通过爱沙尼亚边境进入欧盟。我们不主张彻底禁止——我们支持人道主义例外，我们的边境必须对寻求庇护者和持不同政见者保持开放。欧盟的团结是重要的。”