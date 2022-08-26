普京下令征兵：军员将超200万

俄罗斯/征兵

俄罗斯总统普京签署征兵法令，旨在于2023年1月1日前将俄罗斯军队的士兵人数增加10%，兵员超过两百万。这一决定是在俄罗斯侵略乌克兰战争正酣时作出的，然而最近几周，乌克兰的前线战况几乎没有变化。

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本台报道，根据这项由政府公布并于明年1月1日生效的征兵法令，俄罗斯军队将计有200万成员，包括115万士兵，而2017年时为190万，包括100万多一点的战斗士兵。在不计算文职人员的情况下，这意味着俄罗斯军队要增加13.7万名士兵，或超过目前战斗力的十分之一。目前还不知道有多少兵员将被再分配到乌克兰前线中，也不知道普京是否是用呼吁征兵来加强他的军队。

据《国家防御杂志》的编辑杰罗姆-佩里斯特朗迪将军指出，“自2月24日以来，参与侵略乌克兰的俄罗斯部队遭受了极其严重的损失，莫斯科却很难招募到新的士兵，普京也意识到，他还没有进入与北约直接对抗，但间接对抗，俄罗斯军队在乌克兰这个战场上作战，不一定足以确保俄罗斯的安全。”

法令中没有解释征兵的原因。六个月来，俄罗斯在乌克兰的战争攻势在人力和物力方面都付出了很大的代价。在侵略行动开始时未能拿下基辅后，莫斯科的部队现在正集中军力在乌克兰东部和南部，那里的战线在最近几周内没有什么变化。

据热罗姆-佩里斯特朗迪将军认为，"此次增兵只计划从2023年1月1日开始，这也意味着普京认为他需做长期准备，表明乌克兰战争不会很快结束，他需要额外的兵源来进行一场可能持续到2023年甚至以后的战争。今天宣布的这个决定令人担忧，因为它反映了这种军事化趋势，反映了普京政权的这种急于战胜的做法。"

克里姆林宫迄今还没有进行战争总动员，这是许多俄罗斯人所担心的措施。俄罗斯军队征兵也是在莫斯科和西方国家之间的关系正在经历冷战结束以来前所未有的危机之时做出的。