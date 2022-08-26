泽连斯基指控乌克兰惊险逃脱一场核灾难

乌克兰/扎波罗热核电站

乌克兰总统说，当欧洲最大的核电站扎波罗热的电力中断数小时时，世界险些逃脱了辐射灾难，他敦促国际机构更快地采取行动，迫使俄罗斯军队撤离该地点。欧洲最大核电站乌克兰扎波罗热核电站昨天因火陷入停电。

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据路透社今天报道称，乌克兰总统泽连斯基说，扎波罗热核电站停电，乌克兰惊险逃脱一场核灾难。据泽连斯基表示，俄罗斯周四的炮击在附近的一个燃煤发电站的灰坑中引发了火灾，该发电站将扎波罗热核电厂与电网断开连接。

但一位俄罗斯官员说，乌克兰才是罪魁祸首。

据泽连斯基说，备用柴油发电机确保了对工厂冷却和安全系统至关重要的电力供应，泽连斯基并赞扬了在俄罗斯军方的注视下操作的扎波罗热工厂的乌克兰技术人员。据泽连斯基说，“如果我们的核电站工作人员在停电后没有做出反应，那么我们就已经被迫面对出现辐射事故的后果。”

泽连斯基是在星期四夜晚的视频讲话中作出如上讲话。泽连斯基谴责说，“俄罗斯让乌克兰和所有欧洲人陷入距离辐射灾难一步之遥的境地……俄罗斯军队停留在核电站的每一分钟都有全球辐射灾难的风险。”

位于扎波罗热核工厂西北约 556 公里（345 英里）的首都基辅的居民对这种情况表示震惊。一位乌克兰居民说，“当然，每个人都害怕，整个世界都害怕。我真的希望局势再次变得和平......我还希望解决电力短缺并让更多设施投入使用。”

据乌克兰能源部门表示，扎波罗热核工厂自身需求的电力现在通过乌克兰电力系统的电力线提供，并且正在努力恢复与该工厂两个正常运行的反应堆的电网连接。

据路透社说，弗拉基米尔·罗戈夫（Vladimir Rogov）是工厂附近被占领城镇埃内尔霍达尔（Enerhodar）的一名俄罗斯任命官员，他将事件归咎于乌克兰武装部队，称他们在工厂附近的森林中引发了火灾。他说当地城镇已经停电几个小时。罗戈夫在电报群Telegram 上写道：“这是由于泽连斯基的士兵的挑衅导致扎波罗热核电站的电力线断开造成的。”他称， “断线本身是由电源线上的火灾和短路触发的。”

乌克兰Energoatom 表示，这是该核电站工首次完全断电。

俄罗斯于 2 月入侵乌克兰，并于 3 月占领了该核电站并自此控制了该核电站，但乌克兰技术人员仍在操作该工厂。俄罗斯和乌克兰互相指责炮击该地点，加剧了对核灾难的担忧。

联合国正在寻求进入该工厂，并呼吁将该地区非军事化。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西周四表示，国际原子能机构（IAEA）官员“非常非常接近”能够访问扎波罗热。

据核专家已警告该工厂的乏核燃料池或其反应堆存在损坏风险。冷却水池所需的电力中断可能会导致灾难性的熔毁。