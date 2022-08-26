被问及“马克龙是友还是敌” 特拉斯：若成为首相将听其言而观其行

英国/法国/欧洲

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）8月25日晚在参加竞选活动时拒绝就法国总统马克龙“是朋友，还是敌人”的提问给予正面答复。这名被认为极有可能成为英国保守党新任党魁即下任首相的候选人说：“如果我成为首相，我将根据行动而不是语言来判断他（马克龙）。”

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特拉斯当晚与她的竞选对手前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）参加了在英格兰东部城市诺里奇举行的保守党竞选活动。当被问及英国最近邻国法国的领导人马克龙是“朋友，还是敌人”时，特拉斯回答说：“没有定论”（The jury is out，陪审团不在）。

特拉斯补充说：“如果我成为首相，我将根据行动而不是语言来判断他（马克龙）。”自英国脱欧以来，英国和法国之间的关系受到影响，双方在捕鱼和应对非法移民等问题上发生争执。当被问及同样的问题时，特拉斯的对手苏纳克则立即回答说，马克龙是一个“朋友”。

苏纳克此前曾表示，如果他成为新任首相，希望重启英国与欧洲的关系。马克龙与即将离任的英国现任首相约翰逊的关系一直很艰难，而特拉斯因计划修改英国脱欧协议中与北爱尔兰贸易有关的部分而在欧盟各国首都受到抨击。

值得一提的是，特拉斯在当晚的活动中还表示，如若苏纳克成为首相将不如约翰逊，而苏纳克则表示与其让约翰逊继续担任首相，他更愿意看到特拉斯入主唐宁街10号。

9月5日英国保守党公布党员投票结果时，人们普遍预计特拉斯将成为新的保守党领袖。苏纳克在周四最新表示，如果他被击败，他将不会离开英国政坛，同时坚称“一切仍有待争取”。