俄罗斯前总统说：乌克兰即使放弃北约梦 俄罗斯也不会停战

乌克兰

俄罗斯总统普京的一位高级盟友，现任俄罗斯安全委员会副主席的前总统梅德韦杰夫表示，即使乌克兰正式放弃加入北约的愿望，俄罗斯也不会停止在乌克兰的军事行动。

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据路透社报道，俄罗斯总统普京的盟友星期五警告，即使乌克兰正式放弃加入北约的愿望，俄罗斯也不会停止在乌克兰的军事行动。

现任俄罗斯安全委员会副主席的前总统梅德韦杰夫在接受法国电视采访时也表示，俄罗斯准备在一定条件下与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。

甚至在二月入侵之前，莫斯科就明确表示，乌克兰加入北约是不可接受的。

俄罗斯新闻机构引述梅德韦杰夫在对法国 LCI 电视台采访中说：“乌克兰现在放弃参与北大西洋联盟至关重要，但它已经不足以建立和平。”梅德韦杰夫说，俄罗斯将继续这项军事运动，直到实现其目标。普京说他想对乌克兰“去纳粹化”。

乌克兰和西方谴责说这是普京发动侵略与征服战争的毫无根据的借口。

据该报道，梅德韦杰夫还表示，美国已经向乌克兰提供的武器，比如 HIMARS 多管火箭发射器，尚未对俄罗斯构成实质性威胁。但他说，如果美国支援的武器可以击中更远距离的目标，这种情况可能会改变。梅德韦杰夫说，“这意味着当这种导弹飞行70公里时，这是一回事。但是当它是 300-400 公里时，那就是另一个，现在这将直接对俄罗斯联邦领土构成威胁。”