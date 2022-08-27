塞尔维亚和科索沃签署“自由通行协议”

“自由通行协议”

2021 年 10 月 2 日，北约士兵在科索沃和塞尔维亚边境Jarinje检查站附近巡逻，塞尔维亚人拆除了用于封锁与科索沃边境的卡车和汽车

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，塞尔维亚总统武契奇和科索沃当局领导人库尔蒂举行会谈，就具有争议的车牌问题达成协议。科索沃当局放弃给塞族居民颁发临时文件的规定；也不再禁止悬挂塞尔维亚牌照的车辆入境。

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在举行了多轮闭门会谈后，博雷利透露，“令人欣慰的是他们之间达成协议。

科索沃当局原计划从今年8月1日起，要求任何持塞尔维亚政府所颁发身份证件入境的人，在科索沃地区逗留期间，必须取得科索沃当局颁发的临时文件；还要求持有塞尔维亚车牌的塞族居民重新登记，在两个月内换成科索沃当局发的车牌。这一禁令引起科索沃北部塞族居民堵路抗议。7月31日，科索沃当局称，经过同美国和欧盟协商，决定延期一个月，即9月1日起实施该禁令。

在8月中旬的谈判中，博雷利曾表示，“距离9月1日的最后期限还有时间，我不会放弃。”博雷利强调，他向武契奇和库尔蒂表示，现在是寻求和平和稳定的时刻。

科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年在北约发动的科索沃战争结束后由联合国托管，2008年单方面宣布独立。塞尔维亚始终坚持对科索沃的主权。