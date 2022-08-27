扎波罗热核电厂遭炮击 俄军加强攻击乌东部分地区

扎波罗热核电厂遭炮击

俄罗斯控制的扎波罗热核电厂周边又遭炮击，俄国与乌克兰再度互相指控对方发动攻击；英国国防部指出，俄军可能在过去5天加强对乌克兰顿巴斯地区顿涅茨克市周边城镇的攻击。据英国《每日电讯报》报道：俄罗斯特种部队对被占领的扎波罗热核电站的员工施以酷刑，迫使他们不要告诉联合国监察员该核电站存在何种危险。

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莫斯科控制的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电厂周边遭到炮击，令国际社会深感关切，忧心在此区域交战恐引发灾难，莫斯科与基辅当局27日再度互相指控对方发动攻击。

欧洲最大的扎波罗热核电厂3月初落入俄国的掌控，但仍由乌克兰国家核电公司（Energoatom）的乌国技术人员操作。近几周以来，俄乌互相指控对方在核电厂附近发动炮击，25日附近一座燃煤发电厂的灰坑起火，导致核电厂与电网断联。

俄国国防部27日指控乌克兰军方，在过去24小时内对核电厂建物发动3次炮击。乌克兰国家核电公司则表示，是俄方对核电厂发动炮击。

英国国防部27日指出，俄罗斯军队可能在过去5天加强对乌克兰顿巴斯地区（Donbas）顿涅茨克市（Donetsk）周边城镇的攻击，此举恐旨在吸引乌克兰军队并挫败他们的反攻。

英国国防部在推特（Twitter）发布的每日情报公告中表示，俄军占领的顿涅茨克市北方城镇希维尔斯克（Siversk）和巴赫姆特（Bakhmut）附近爆发激烈战斗。

公告还写道：“各界臆测乌克兰正计划进行重大反攻之际，俄国在顿巴斯地区加强攻势，以试图吸引或对付更多的乌克兰部队，这具有现实的可能性。”