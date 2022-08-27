扎波罗热核电站重新接电 泽连斯基警告核威胁依然存在

乌克兰/俄罗斯/扎波罗热核电站

乌克兰国家核电公司 Energoatom 周五晚间表示，该工厂的两个正常运行的反应堆都已重新连接到电网，并在周四完全断开后再次供电。乌克兰当局周四宣布，由于俄罗斯士兵对电力线的破坏，该工厂是欧洲最大的、拥有六个各1000兆瓦的反应堆的工厂，已经与国家电网 "完全断开"。乌克兰总统警告说，核电站恢复供电后危险依然存在。

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据法新社报道称，乌克兰总统泽连斯基敦促国际原子能机构（IAEA）尽快向扎波罗热核电站派遣一个代表团，该核电站在前一天被指责为俄罗斯人的全面停电后，于周五重新连接到电网。泽连斯基在他的每日视频信息中说："我想强调的是，情况仍然非常危险。"

扎波罗热核电站自3月初被俄罗斯军队占领以来，核电站安全问题一直是国际社会关注的问题。最近几周，紧张局势加剧，莫斯科和基辅互相指责对方对扎波罗热核电站所在地发动军事打击，乌克兰军方指责俄罗斯军队将大炮布置在扎波罗热核电站旁阵地上。

联合国呼吁在该工厂周围设立非军事区，以确保其安全，并派出一个国际视察团。

乌克兰能源部长顾问Lana Zerkal表示，国际原子能署专家预计下个星期会抵达扎波罗热，她并指责俄罗斯人 "人为地制造障碍"，而莫斯科方面对此予以否认。

据国际原子能机构总干事格罗西周四说："我们不能再失去任何时间，"他指出存在着非常真实的核灾难风险。

据路透社今天报道称，乌克兰总统周五表示，扎波罗热核电站的情况仍然“非常危险”，此前该核电站的六个反应堆中的两个在炮击导致欧洲最大的核电站遭停电。这也是该核电站历史上第一次因战火停电。

在扎波罗热核电站的两个正常运行的反应堆都已重新连接到电网，并在周四完全断开后再次供电后，乌克兰总统泽连斯基警告，“情况仍然非常危险。”泽连斯基说：“扎波罗热断电事件任何重演，核电站与电网的任何断开，以及俄罗斯可能引发的反应堆断电的任何行动，都将再次使核电站陷入灾难。”

卫星图像显示扎波罗热核电站附近发生火灾，但路透社说无法证实起火原因。