方济各今天拔擢的20位枢机红衣大主教都是谁？

梵蒂冈/红衣主教

教皇弗朗西斯应于本周六在梵蒂冈圣彼得大教堂主持一个仪式，任命20名新红衣主教进入枢机主教。其中16位年龄在80岁以下的人将成为有权利投票选举教皇的红衣大主教。他们中有法国马赛的大主教，但也有几位亚洲人。

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据本台在梵蒂冈的记者埃里克-塞南克报道称，在新的红衣主教中，马赛大主教让-马克-阿维林（Jean-Marc Aveline）代表了教皇弗朗西斯所珍视的对地中海的开放立场，他成为2015年以来教皇设立的主教机构第一位法国红衣主教。

方济各选择了非传统代表，如年轻的意大利传教士乔治-马伦戈（Giorgio Marengo），他是蒙古乌兰巴托的教区长，才48岁，成为最年轻的红衣主教。方济各显示着眼于亚洲的教会发展，任命六位亚洲红衣主教，如新加坡大主教吴成才和印度海德哈巴德教区负责人安东尼-普拉主教，他将成为第一位接受红衣主教比列塔的达利特人。

非洲也没有被遗忘，尼日利亚的埃库洛比亚主教彼得-奥帕莱克（Peter Okpaleke）和加纳的瓦主教理查德-库亚-巴沃布尔（Richard Kuuia Baawobr）。巴西也没有被遗忘，那里有两位新的红衣主教加入了教廷最高级别的红衣团，他们是马瑙斯和巴西利亚的大主教。

新红衣主教中只有三位来自罗马教廷内。这次任命是阿根廷教皇任期内的第八次提升任命，任命显示了欧洲在新任命枢机主教团中地位下降。所有新升任的红衣主教将于8月29日星期一和30日星期二与教皇会面，讨论6月生效的罗马教廷的新使徒宪法。

方济各目前拥有132名枢机主教，其中教皇可选出83名有权投票选教皇的红衣大主教。总体上欧洲枢机主教占总数40%，仍然是代表性最强的大洲，领先于南美洲和亚洲（各16%）、非洲（13%）和北美洲（12%）。

今天升任枢机主教值得注意的人物包括美国人罗伯特-麦克罗伊，他是加利福尼亚州圣地亚哥的主教，他对同性恋天主教徒的立场被认为是进步的。

东帝汶大主教维尔吉利奥-多尔莫-达席尔瓦（Virgilio Do Carmo Da Silva）今天也升任枢机主教。

据法新社说，按照惯例，所有新任枢机主教，都将跪在教皇面前，接受红色biretta（方帽）和红衣主教的戒指。

法国内政部长杰拉尔德-达尔马宁（Gérald Darmanin）将代表法国出席该仪式，随后将对梵蒂冈进行传统的礼节性访问。新任枢机主教还要与梵蒂冈广场上聚集的教徒会面接受恭贺。