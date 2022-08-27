英国有人发起“罢付”运动

英国/能源价格/罢付

英国的能源价格继续上涨。从10月起，普通家庭每年将支付超过4000欧元，比上次4月修订的上限价格居然又增加了80%。8月26日晚上，建议罢付账单的 "不付钱 "运动的支持者，在英国能源监管机构总部外举行示威。

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英国发起"不付钱 "运动挑战能源价格。据本台在伦敦的记者Emeline Vin报道称，名叫，乌娜的示威者，是两个孩子的单身母亲，也是全职雇员。乌娜是在伦敦举行的反对能源价格上涨游行的抗议者之一。她计划撤销银行从她账号里转账取钱授权，并希望说服其他人效仿。

据她说，“我们必须斗争，反正我不付钱。我眼前已经全力付账我现在每月支付80英镑，再涨80%，那么我每月至少还要再付140英镑! ”

另一位示威者表示不满。随着付款增长，在不到一年半的时间里，账单将翻两倍。这是詹姆斯第一次示威。他和他的80多岁的父母一起来示威。

詹姆斯说，“我对这个冬天非常担心。我们现在不用暖气，因为现在是夏天，但账单已经非常高了，每月要170英镑。即使不插用电，我们每天也得付费19美分。数百万人将付不起钱。

示威组织者之一的布索拉对只有约100人到场抗议感到有些失望。但他对政府和监管机构更为生气。布索拉说，”这很令人讨厌! 你怎么能决定人们不应该有热饭吃，冬天家里没暖气，没电灯？这是贫穷，涨价必须被取消。但如果我们有足够多的人，我们可以改变局面。“

据该报道，已经有十万人承诺在10月1日就停止支付他们的账单。