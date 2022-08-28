乌克兰扎波罗热核电站周围又响炮火

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队占领的乌克兰扎波罗热核电站周边再响激烈炮火，加剧了各方对重大核灾难的担忧。目前俄罗斯与乌克兰双方一直指责对方。但俄罗斯军队则瞄准了欧洲最大的核电站扎波罗热对岸的城镇。尽管存在危险，联合国核监督机构的官员仍在等待获得许可，以便勘察位于战争南部前线的这座欧洲最大的核电站。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，乌克兰扎波罗热核电站周围响起炮火。据乌克兰扎波罗热市长报告，俄罗斯军队的炮弹从扎波罗热核工厂开火击中了河对岸的城镇。而扎波罗热地区州长 Oleksandr Starukh 站在一所基本沦为瓦砾的学校的弹坑旁，告诉乌克兰电视台，人们正在被告知如何在辐射泄漏的情况下使用碘。

他在扎波罗热市发表讲话，该市距离扎波罗热核电站两小时车程，该核电站位于第聂伯河上巨大的 Kakhovka 水库沿线上。自 3 月初入侵乌克兰后不久，俄罗斯军队就占领了该核工厂，而乌克兰工作人员继续操作该核工厂。最近几周，两国因在工厂附近炮击而相互指责。

据乌克兰国家核公司 Energoatom 表示，俄罗斯军队在过去 24 小时内再次炮击了该核电站综合体的场地。目前乌克兰官方正在确定损害情况。

莫斯科国防部周六却指责乌克兰军队在 24 小时内对核电站进行了 3 次炮击。俄罗斯在一份声明中说，乌克兰方面发射了 17 枚炮弹，其中四枚击中了一座储存“168 个美国西屋核燃料组件”的建筑物的屋顶。

俄罗斯官方说，有 10 枚炮弹在一个乏核燃料干式储存设施附近爆炸，另外 3 枚在一座容纳新核燃料储存的建筑物附近爆炸。俄罗斯官方还说，工厂的辐射情况保持正常。

路透社称无法核实任何一方的报道。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五表示，扎波罗热的情况仍然“非常危险”，因为在炮击导致核电站首次供电断开连接后，其六个反应堆中的两个重新连接到电网。

国际原子能机构（IAEA）负责人格罗西（Rafael Grossi）周四表示，联合国机构“非常非常接近”能够派官员检查该工厂。

乌克兰Energoatom 周六的声明说，在可能的访问之前，该核电站的乌克兰工作人员已经承受了“越来越大的压力”，他们被要求“掩盖关于俄罗斯军队占领者犯下罪行并将核电站用作军事基地的证词”。

联合国秘书长古特雷斯本月呼吁应该从该核电站撤出军事装备和人员，以确保扎波罗热核电站不是攻击目标。

尼科波尔市长叶夫图申科在 Telegram 上说，在扎波罗热工厂的对岸，尼科波尔镇和马哈内茨镇在周六下午和晚上遭到炮弹袭击。