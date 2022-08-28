乌克兰核电厂周边再遭炮击 居民学用碘防辐射外泄

碘防辐射外泄

当地官员28日表示，俄罗斯27日夜里从扎波罗热核电厂朝河对岸的乌克兰城镇发射炮弹，令居民备感煎熬。与此同时，核电厂周边传出炮击已加剧人们对于核灾的恐惧。

广告 继续浏览后续

俄国国防部28日则宣称，过去24小时，乌克兰又对扎波罗热核电厂（Zaporizhzhia nuclear plant）发动更多炮击。昨天俄乌才互控锁定这座欧洲最大核电厂发动攻击，让各国严重关切。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）表示没有核电厂遇袭的新消息。

扎波罗热核电厂3月遭俄军占领，但仍由乌克兰人员营运。核电厂位于俄乌战争的南方前线，已成为重要冲突热点之一。

扎波罗热州州长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）今天在通讯软件Telegram表示，俄军击中州内主要城市扎波罗热的住宅大楼，以及更东方的城镇奥列霍夫（Orikhiv）。扎波罗热市距离核电厂约两小时车程。

史塔鲁克27日告诉乌克兰电视台，正在教导居民使用碘，以防辐射外泄。

乌克兰军方在每日报告中通报，与核电厂隔着第聂伯河（Dnipro River）相望的区域又有9座城镇传出炮击。俄罗斯新闻社（RIA）则引述俄国国防部报导，俄国空军击中区内一座修复直升机的马达西奇公司（Motor Sich）工厂。路透社无法查证这些消息。

俄国国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）表示，乌军分两波攻击发射9枚炮弹，落在核电厂范围内。他透过声明表示：“目前全职技术人员正在监控核电厂的技术条件，并确保电厂运作。核电厂所在区域的辐射状况维持正常。”

联合国与基辅政府都呼吁将军事装备和人员撤出核电厂，以确保它不会受到攻击。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄军已把核电厂变成军事基地，使得整个欧陆面临风险，且俄军无权待在核电厂。他在推特（Twitter）写道：“俄军必须滚出这座核电厂。”

至于在乌克兰的东部战线，乌军在每日报告中表示，乌克兰军队阻止了俄军挺进斯拉夫扬斯克镇（Sloviansk）的最新尝试。

乌军还说，守军挫败俄国突破战略城市巴赫姆特（Bakhmut）周边、继而扩大控制顿巴斯地区（Donbas）的企图。根据当地首长，顿内茨克州（Donetsk）的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）和斯拉夫扬斯克市（Sloviansk）昨夜被俄军炮击，但无伤亡消息。