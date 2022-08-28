碘防辐射外泄

乌克兰核电厂周边再遭炮击 居民学用碘防辐射外泄

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Des boîtes de comprimés d'iode stable, distribuées dans une école proche de la centrale nucléaire de Fessenheim, le 12 juin 2018.
Des boîtes de comprimés d'iode stable, distribuées dans une école proche de la centrale nucléaire de Fessenheim, le 12 juin 2018. © Vincent Kessler, Reuters
作者： 法广
6 分钟

当地官员28日表示，俄罗斯27日夜里从扎波罗热核电厂朝河对岸的乌克兰城镇发射炮弹，令居民备感煎熬。与此同时，核电厂周边传出炮击已加剧人们对于核灾的恐惧。

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俄国国防部28日则宣称，过去24小时，乌克兰又对扎波罗热核电厂（Zaporizhzhia nuclear plant）发动更多炮击。昨天俄乌才互控锁定这座欧洲最大核电厂发动攻击，让各国严重关切。

乌克兰国家核电公司（Energoatom）表示没有核电厂遇袭的新消息。

扎波罗热核电厂3月遭俄军占领，但仍由乌克兰人员营运。核电厂位于俄乌战争的南方前线，已成为重要冲突热点之一。

扎波罗热州州长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）今天在通讯软件Telegram表示，俄军击中州内主要城市扎波罗热的住宅大楼，以及更东方的城镇奥列霍夫（Orikhiv）。扎波罗热市距离核电厂约两小时车程。

史塔鲁克27日告诉乌克兰电视台，正在教导居民使用碘，以防辐射外泄。

乌克兰军方在每日报告中通报，与核电厂隔着第聂伯河（Dnipro River）相望的区域又有9座城镇传出炮击。俄罗斯新闻社（RIA）则引述俄国国防部报导，俄国空军击中区内一座修复直升机的马达西奇公司（Motor Sich）工厂。路透社无法查证这些消息。

俄国国防部发言人科纳申科夫（Igor Konashenkov）表示，乌军分两波攻击发射9枚炮弹，落在核电厂范围内。他透过声明表示：“目前全职技术人员正在监控核电厂的技术条件，并确保电厂运作。核电厂所在区域的辐射状况维持正常。”

联合国与基辅政府都呼吁将军事装备和人员撤出核电厂，以确保它不会受到攻击。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄军已把核电厂变成军事基地，使得整个欧陆面临风险，且俄军无权待在核电厂。他在推特（Twitter）写道：“俄军必须滚出这座核电厂。”

至于在乌克兰的东部战线，乌军在每日报告中表示，乌克兰军队阻止了俄军挺进斯拉夫扬斯克镇（Sloviansk）的最新尝试。

乌军还说，守军挫败俄国突破战略城市巴赫姆特（Bakhmut）周边、继而扩大控制顿巴斯地区（Donbas）的企图。根据当地首长，顿内茨克州（Donetsk）的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）和斯拉夫扬斯克市（Sloviansk）昨夜被俄军炮击，但无伤亡消息。

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