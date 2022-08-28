乌战：东部与南部两军战况胶着

乌克兰/俄罗斯

乌战在东部与南部继续演进。俄罗斯军队正试图抵御以赫尔松为中心的乌克兰军队反攻，赫尔松是俄罗斯六个月前发动的入侵乌克兰后被占领的第一个中大城市。而乌克兰的战略重点是摧毁俄罗斯军队试图坚守的四座桥梁，以保证军需后勤供应第聂伯河南端的赫尔松。

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路透社今天援引俄罗斯任命的赫尔松地区负责人弗拉基米尔·列昂季耶夫（Vladimir Leontyev）告诉俄罗斯塔斯社（TASS）通讯社的消息，乌克兰军队再次炮击了跨越一座水电站大坝的卡霍夫斯基桥。

而乌克兰南部司令部周日声称在该地区成功进行了炮击和导弹袭击，报告造成 35 名俄罗斯人死亡，并摧毁了 1 门榴弹炮、1 门自行火炮和 9 辆装甲车辆和其他车辆。乌克兰军队“还摧毁了两个弹药库和一个野战补给点。”

而在东部东巴斯前线，乌克兰守军说继续挫败了俄罗斯企图突破战略城市巴赫穆特以扩大对顿巴斯地区控制的企图。

几周前，俄罗斯军队在占领了西维罗顿涅茨克和吕西昌斯克之后，将兵力集中在了巴赫穆特上。根据乌克兰军方的一份报告，该镇在战前曾是 80,000 人的家园，周六再次遭到炮击，附近的索尔德达尔和扎伊采沃也遭到炮击。

乌克兰军方说乌克兰停止了在另外两个主要城镇斯洛维安斯克和克拉马托尔斯克附近的进攻。乌克兰军方还表示，尽管敌人的炮火和空袭，乌克兰在煤炭生产城镇 Avdiivka 的部队仍设法击退了俄罗斯的进攻。

俄罗斯国防部在每日简报中表示，俄罗斯军队已经摧毁了乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的一个大型弹药库，其中包含美国制造的 HIMARS 火箭系统和 M777 榴弹炮的炮弹。俄罗斯军方表示，俄罗斯空军在顿涅茨克地区击落了一架米格-29飞机，并摧毁了顿涅茨克、尼古拉耶夫和赫尔松地区的六个导弹和火炮武器库。

路透社说无法核实乌俄双方的战况报告。