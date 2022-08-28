德国取暖能源危机重 重启煤炭发电却并不容易

德国/煤炭发电

俄罗斯天然气危机迫使德国政府在入冬前选择增加煤炭的使用。但是，各种障碍阻碍了发电站重新开机。德国政府极尽所能方便煤炭发电厂尽快开工。然而，增加煤炭的使用是对德国政党联盟绿色战略的否定，该联盟包括掌握经济事务的绿党。2021年，煤炭在德国电力生产中的比例为27.4%，因近年来一直在稳步下降。德国总理朔尔茨说，他不会放弃在2030年前放弃这种污染性能源的目标，而且排除了 "化石燃料的复兴"。

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尽管德国的燃煤发电站说将重新开放，多时来，在汉堡北部城市外围的莫尔堡工厂的混凝土立方体顶部的雄伟烟囱却一直没有冒出烟来。 这座火力发电厂是德国最现代化的发电厂之一，在2021年夏天被提前退役关闭，这距离它投入使用只有六年时间。关闭这家工厂，德国付出能源结构中煤炭的巨额的公共补贴。

德国政府决定，面对今冬重大能源危机的风险，重新启动一些发电站，以弥补俄罗斯天然气供应的急剧下降压力，所有的目光都转向了莫尔堡的发电涡轮机。但是，电厂瑞典所有者Vattenfall公司很快就打消了德国人的希望："无法想象该工厂会重新开放。"据 Vattenfall公司的发言人Gudrun Bode说：不可能重新启动这样的工厂，因为经过一年的闲置，发电设备已经生锈了。

社会民主党人总理奥拉夫-朔尔茨（Olaf Scholz）的联盟已经授权27座燃煤电站在有限的时间内恢复生产，直到2024年3月。自今年6月底宣布这些可能的重启以来，只有一家工厂以全容量重新开放：8月初，汉诺威（北部）附近的Mehrum工厂开工，容量仅为690兆瓦时。

煤炭发电部门与整个德国工业一样，残酷地缺乏人力。在莫尔堡，"大多数离开该电厂的人都在其他地方找到了工作，或者都已经退休了"。

据德国能源集团RWE向法新社证实，"对人力的需求代表着数百个工作岗位，"能源集团RWE说正准备重新开放三个各300兆瓦时的区块。

7月初，距离柏林150公里的Jänschwalde电站（东部）说，它正在寻求招聘100名员工。

还有一些工厂已经被部分拆除了。莫尔堡的情况就是如此，它已经启动转化为氢气部门的程序，这是德国未来能源的一个优先选项。在该厂涡轮机大厅，数以千计的小零件都被存放在箱子里。转子，即使涡轮机转动的部分，也被包装在铝盒中，准备被运走。即使是变压器，是工厂前面的一个大长方形建筑，由它将电力送入电网，也缺少很多的部件。

媒碳发电，但煤炭的供应也同样棘手。德国河流的低水位受到严重干旱的影响，严重阻碍了货物运输，特别是原材料的河运运输。公路和铁路运输网络据称已经超负荷运转。

因此，Uniper公司位于该国西部的Heyden 4号燃煤发电站将于周一重新启动，但因缺煤不能满负荷运转。德国能源集团表示，该单位是政府批准的27个单位中最大的一个，"由于没有足够的能力通过铁路将煤运到现场，电厂运作将受到限制。

能源供应商STEAG也正计划将两座工厂从退役状态中唤醒，并将11月定为可能的重启日期。但它警告说，"鉴于铁路运输的状况"，很难遵守要求满负荷运行30天的煤炭储备的规定。

据法新社说，作为回应，德国政府刚刚通过了一项法令，让运送煤炭的铁路车队优先于客运列车，这是一项史无前例的措施。

但火车旅行的乘客抱怨，该措施也让德国曾经享誉准时的客运大乱，列车常常出现严重晚点。