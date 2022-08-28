教皇方济各又谈辞职事 并说“辞职的教皇都很谦虚”

梵蒂冈/方济各

教皇方济各周日今天称赞历史上为数不多的辞职的教皇的谦逊。方济各经常表示，如果健康状况不佳妨碍他领导天主教会，他可能会在未来下台。他说那将是自愿辞职而不是终身执政。

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据路透社今天报道称，罗马天主教皇弗朗西斯今天在意大利中部访问时说，辞职的教皇很谦虚。

弗朗西斯曾短暂访问过的意大利中部城市拉奎拉 (L'Aquila) 是塞莱斯廷五世 (Celestine V) 的墓地，塞莱斯廷五世 (Celestine V) 在仅仅五个月后于 1294 年辞去教皇职务，回到隐士生活，确立了教皇特权。

教皇本笃十六世于 2013 年成为约 600 年来第一位自愿辞职的教皇，他在卸任前四年访问了拉奎拉。过去，弗朗西斯也曾称赞本尼迪克特的勇气。

当梵蒂冈在 6 月宣布弗朗西斯前往拉奎拉，为一年一度的“宽恕盛宴”揭幕时，引发了人们对一系列事件的猜测，包括周六新红衣主教的入会和周一开始的梵蒂冈新主教会议，也包括可能预示着辞职公告。

该报道称，然而，在上个月接受路透社采访时，85 岁的弗朗西斯对这个想法一笑置之，称“它从未进入我的脑海”，同时保留了他在遥远的将来可能因健康原因下台的可能性。

在中央广场为数千人举行的弥撒中，弗朗西斯指出，在《神曲》中，但丁·阿利吉耶里谴责塞莱斯廷执行了中世纪诗人所谓的“大拒绝”。但在塞莱斯廷墓前默默祈祷的弗朗西斯说，通过放弃权力，塞莱斯廷却展现了来自谦卑的力量。

据方济各说，“在人眼中，谦卑的人被视为软弱和失败者，但实际上，他们才是真正的强者与赢家，因为他们是唯一完全相信主并知道他旨意的人。”

据路透社说，过去几个月因膝关节疾病一直使用轮椅和拐杖的教皇方济各，在弥撒的大部分时间里都坐着，但用强有力的声音朗读他的讲道，而且经常偏离经本。他告诉人群，从罗马带来他的直升机飞行员如何因为山区浓雾绕了一段时间才在雾中找到一个通途。他把这比作在一个人的生命中从上帝那里得到一个机会。

尽管弗朗西斯已经消除了他计划很快辞职的谣言，但这次访问强调了天主教会需要规范下台教皇的地位。

路透社报道称，拉奎拉在 2009 年遭受毁灭性地震袭击，造成 309 人死亡、数千人受伤，并摧毁了许多建筑物。在周日的访问开始时，弗朗西斯戴着灰色的消防头盔，来到正在重建的该城大教堂的废墟周围勘察。