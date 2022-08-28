普京下令为从乌克兰抵达俄罗斯的人发放福利

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周六签署一项法令，为离开乌克兰领土来到俄罗斯的人提供经济福利，包括养老金领取者、孕妇和残疾人。

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据路透社今天报道，普京下令为从乌克兰抵达俄罗斯的人支付福利金。该法令在俄罗斯政府门户网站上发布，规定为自 2 月 18 日以来被迫离开乌克兰领土的人每月支付 10,000 卢布（170 美元）的养老金。残疾人在怀孕期间也将有资格获得相同的月度，以支持妇女有权获得福利。

据该法令称，这笔款项将支付给乌克兰公民以及自自封的顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国的居民，这两个在乌克兰东部由俄罗斯支持的分离实体，莫斯科在 2 月承认其独立，此举被乌克兰和西方谴责为非法。 .

2月18日，普京已经下令每名从顿涅茨克和卢甘斯克抵达俄罗斯的人都可获得1万卢布的报酬。

莫斯科一直在向乌克兰人提供俄罗斯护照，乌克兰和美国称这是莫斯科非法吞并其占领的领土的行为，他们认为这是俄罗斯帝国主义掠夺土地的一部分。但莫斯科表示，它正在进行“一项特殊的军事行动”，以保护自己并保护说俄语的人受到乌克兰当局的迫害。俄罗斯还称要对乌克兰进行非纳粹化。

乌克兰与欧美谴责俄罗斯的侵略行为。